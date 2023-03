Reprodução Will Smith chegou a pedir desculpas a Chris Rock pelo tapa dado na cerimônia do Oscar

Chris Rock voltou a falar sobre o momento em que Will Smith lhe deu um tapa no rosto , na cerimônia do Oscar em 2022 [reveja ao final do texto], e afirmou que o ator pratica uma espécie de "indignação seletiva", durante o novo especial do artista para a Netflix, o "Selective Outrage" (Revolta seletiva, em tradução livre). O comediante sugeriu que seu rival estaria "descontando" uma raiva sentida por uma suposta traição da mulher, Jada Pinkett Smith .

Dois anos antes, em julho de 2020, Will e Jada tiveram uma conversa franca e pública, em um episódio do "Red Table Talk", em que eles revelaram a crise que tiveram no relacionamento em 2015, quando ela teve um romance com o rapper Alsina . A atriz disse que, na época, os dois estavam separados, que tudo não passou de uma “confusão” e contou que o ator também teve seus affairs.

Rock, por sua vez, aproveitou a história para justificar o tapa levou do ator. "Will Smith pratica indignação seletiva, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que eu não tive merda nenhuma a ver com aquela merda toda. Eu não tive nenhum 'envolvimento'. A esposa dele estava transando com o amigo do filho", disse.

Alsina chegou a lançar a música batizada de "Shake the World" ("Sacudindo o Mundo", em tradução livre) em que faz referência ao affair. Na letra, o rapper diz “bem, é óbvio que algumas merdas acontecem quando você arruma confusão com os queridinhos do mundo” e “ouvi dizer que fui cancelado. Bem, vamos não falar disso. Tem um ponto vermelho nas minhas costas, me tornei um alvo. Sou falho, mas impecável. É o que me faz August”.



"Normalmente, eu não falaria sobre essa merda", continuou Rock. "Mas por algum motivo esses dois colocaram essa porcaria na internet. Não faço ideia do motivo de duas pessoas famosas baixarem tanto o nível. Olhem essa porra. Todo mundo já foi traído. Todo mundo aqui já foi traído. Ninguém aqui foi entrevistado pela pessoa que foi traído na televisão, tipo, 'ei, eu chupei o pau de alguém, como você se sentiu?'", questionou.

O comediante ainda afirmou que Jada teria machucado o marido muito mais do que o tapa que ele levou. Rock ainda comentou que Smith bateu em "um cara que ele dá conta de bater" e comentou o motivo de não ter revidado.

"Eu tenho pais. Porque fui educado. E sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente de brancos", pontuou.

Relembre o tapa que Will Smith deu em Chris Rock no Oscar 2022:

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022