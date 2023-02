Reprodução/TV Globo 21.02.2023 Ana Maria Braga entrou ao vivo no "Mais Você" para falar de sua experiência no desastre de São Paulo

Ana Maria Braga está em férias, mas entrou ao vivo no "Mais Você" desta terça-feira (21) para falar de tudo o que viu enquanto estava hospedada na praia de Maresias, em São Sebastião, um dos lugares mais castigados pelo desastre que ocorreu na madrugada de sábado para domingo. A apresentadora, que já voltou para sua casa em São Paulo, falou que a filha e as netas ainda estão em Barra do Sahy.

"Eu tô aqui acompanhando com o coração na mão porque parte da minha família, Mariana [filha] e as crianças estão lá em Barra do Sahy sem poder sair ainda. Agora que a telefonia se estabeleceu e a gente está podendo trocar ideia, mas está faltando de tudo lá: água, supermercado", disse.



Ela também contou que também chegou a ficar sem comunicação e acompanhou o que estava acontecendo apenas pela televisão. "Foi realmente muito assustador. Foi uma chuva que começa com um pouco de vento e depois vai aumentando e a chuva não para. Choveu a noite inteira. Você via o desespero de todo mundo de um lado e de outro. Eu acordei cedinho e falei: 'estamos sem comunicação, estamos sem nada'. Não tinha o que fazer. Eu só tinha as imagens da televisão parabólica que eu conseguia ver as noticias nacionais."



"Eu conheço essa região desde muitos anos, quando a Rio Santos ainda era de terra, quando não tinha uma estrada definida ainda. Eu vi tudo isso acontecer e esse crescimento desordenado, os condomínios começaram a surgir na beira das praias. A Serra do mar, a Mata Atlântica ali é composta basicamente de pedras. As montanhas são pedras e têm uma fina camada de terra ali. E por isso mesmo é fácil acontecer isso que aconteceu."

Além disso, em conversa com Fabrício Battaglini e Talitha Morete, ela ainda informou que ficará um período afastada do programa matinal, após testar positivo para Covid-19 pela terceira vez.

"Está tudo bem comigo. Me senti gripada à noite e quando fiz o teste descobri que estava positiva para Covid-19. Infelizmente essa doença ainda está rondando por aí. Não é igual à primeira Covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive. Se cuidem", afirmou.

Veja. pic.twitter.com/5ozuGe87Si — Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 21, 2023