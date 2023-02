Globo 'BBB 23': Cristian vence Prova do Anjo

Cristian é o anjo da semana após vencer a prova deste sábado (4). O brother conseguiu o menor tempo na disputa por agilidade com outros seis participantes.



Ranking final da #ProvaDoAnjo :



1. Cristian - 106.516 ✅



2. Fred - 137.468

3. Larissa - 151.744

4. Fred Nicácio - 172.034

5. MC Guimê - 176.708

6. Bruna Griphao - 201.722



Cris é o anjo! #BBB23 pic.twitter.com/BH5MLyY5ty — Tapete Roxo (@TapeteRoxo) February 4, 2023

Além dele, participaram da prova Larissa, MC Guimê, Fred, Fred Nicácio e Bruna Griphao. Domitila não pôde participar, por ordens médicas, após machucar o pé durante a última Prova do Líder.

Para o Castigo do Monstro, o Anjo da semana teve que apontar duas pessoas que "vivem tricotando dentro da casa, que gostam de fazer uma fofoca e alimentar uma intriga". Cada castigado perde 300 estalecas e quem é do VIP vai para a Xepa.

Os escolhidos foram Amanda e MC Guimê. Os dois deverão passar o tempo todo vestidos com um novelo de lã e segurando agulhas de tricô, e ao sinal sonoro, deverão ir para o gramado "tricotar".

Já para o almoço do Anjo, o empresário convidou Marvvila, Cezar e Sarah Aline.

