Reprodução/TV Globo Tati Machado









Tati Machado, 35 anos, se emocionou ao se despedir temporariamente do Saia Justa, do GNT, na noite de quarta-feira (28). Grávida de 27 semanas de Rafael, a apresentadora deixará a atual temporada do programa antes do encerramento para se dedicar completamente à reta final da gestação. A despedida foi marcada por homenagens das colegas de atração e do convidado da noite, o psicanalista Christian Dunker.

Durante o programa , Tati falou sobre a expectativa pela chegada do filho e admitiu sentir medo, apesar da felicidade com a nova gravidez. “Estou muito feliz, morrendo de medo, claro, e acho que só vou estar completamente realizada qua ndo conseguir que ele [Rafael] esteja aqui comigo, no meu colo”, disse.

“Eu senti a maternidade mesmo sem tê-la.” Tati Machado fala sobre expectativas, saudade e o filho que continua crescendo no imaginário dela. #SaiaJusta https://t.co/vew6JlIfzi — Canal GNT (@canalgnt) October 29, 2026





Em seguida, a jornalista também agradeceu às companheiras de sofá e à equipe do programa, destacando a importância do trabalho em sua trajetória recente. Para ela, encerrar esse ciclo representa uma conquista pessoal após um período bastante difícil.

“Estou muito feliz, transbordando felicidade mesmo. Muito legal pensar que estive grávida nessa temporada inteirinha do Saia”, afirmou.

Reprodução/TV Globo Tati Machado

Depois Tati também disse que o programa contribuiu para sua recuperação emocional. “, é muito forte a palavra, mas é o que está vindo à minha cabeça, [para minha]”, explicou.





Tati Machado recorda primeiro filho

Em um dos momentos mais emocionantes da despedida, a comunicadora falou sobre a perda gestacional de Rael, seu primeiro filho, em maio de 2025. A apresentadora contou que a experiência de compartilhar a nova gravidez com o público trouxe muitos aprendizados, ainda que a exposição não estivesse nos planos iniciais.

Reprodução Instagram Tati Machado e Bruno Monteiro

“Vivi um mundo de expectativas e senti a maternidade, mesmo sem tê-la. O Rael teria hoje um ano e meio, um pouco mais que isso, e, no meu imaginário, não é o bebê que eu vi, ele está crescendo também. Como”, desabafou.



Tati também explicou que, inicialmente, gostaria de anunciar a nova gestação apenas depois do nascimento. No entanto, decidiu dividir parte dessa vivência com os seguidores e passou a receber relatos de pessoas que enfrentaram situações parecidas com a sua, e isso a motivou ainda mais.

Homenagens

A despedida foi acompanhada por declarações de carinho de Eliana, Erika Januza e Bela Gil, que destacaram a força e o acolhimento da jornalista diante das dificuldades que enfrentou. Juliette, que não estava presente no estúdio, também enviou uma mensagem.

Eliana ressaltoue retomou a rotina profissional. “Eu vi sua força, energia, a beleza de ser humano que você é, porque nesses momentos que mostramos de fato quem somos e, no meio de uma rocha, você floresceu”, disse.

Reprodução/X Eliana, Juliette, Bela Gil, Tati Machado e Érika Januza no Saia Justa

Já Erika Januza elogiou a colega: “E, quando voltou, não acreditávamos na sua força. Você é uma energia transformadora, de alegria e de acolhimento”.



Bela Gil definiu Tati como uma pessoa íntegra e destacou sua personalidade. “É uma força da natureza e, ao mesmo tempo, muito meiga, fofa e divertida”, reforçou.

Reprodução Instagram @gildovigor Tati Machado, Ana Maria Braga e Gil do Vigor

, convidado da edição, também comentou a forma como a apresentadora compartilhou sua experiência com o público. Para ele,e sobre como enfrentar momentos de sofrimento.

Apesar da despedida do Saia Justa,, ao lado de, enquantose dedica à segunda temporada de Chef de Alto Nível.