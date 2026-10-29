Reprodução/Instagram Zé Felipe reclama de novelinhas de IA e pede final feliz.

Zé Felipe, de 28 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (29) ao reclamar de novelinhas feitas com I nteligência Artificial (IA) sobre sua vida. Por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o cantor sertanejo mostrou sua insatisfação com o rumo que seu personagem costuma tomar ao fim das histórias veiculadas na web.





Bem-humorado, Zé Felipe disparou:"Galera, estou vendo essas novelinhas de Instagram. Por que nessas novelinhas só eu tomo no c*? Está doido, 'carai'. Só eu tomo no c* na novelinha. Põe eu aí também para ser pelo menos um pouco pic*", começou. "Porr*, tá fod*", completou o músico.

Uma das novelinhas criadas por internautas com o auxílio de IA que está fazendo sucesso nas redes sociais se chama "Splash do Amor". Em um dos episódios mais populares do folhetim, Zé Felipe precisa entrar de penetra em uma festa da ex-mulher, Virginia Fonseca, já que seu nome não está na lista.

Para chegar ao evento, o músico precisa escalar um muro e acaba caindo. Ao tentar novamente, ele consegue entrar na festividade com a roupa rasgada e cheia de mato.

Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virginia em novelinha criada por IA..





Ao encontrar o ex-marido, a versão feita por IA de Virginia Fonseca conversa com o músico e deixa que ele permaneça no evento. Zé Felipe abre o coração para a loira, no entanto, precisa presenciar ela flertando com outro homem durante o evento.

Vale destacar que Zé Felipe e Virginia mantiveram um relacionamento por cinco anos. O casamento chegou ao fim em 2025 e da união nasceram três filhos: Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de 4 anos, e José Leonardo, de dois anos.







Reaproximação recente

Zé Felipe e Virginia têm dado o que falar nas redes sociais ao longo do último mês. No início de outubro, a influenciadora confirmou o fim de sua relação com Vini Jr. e, desde então, vem trocando interações frequentes com o ex-marido.

No mesmo dia em que o fim do namoro da influenciadora com o jogador do Real Madrid foi anunciado, ela curtiu um dia de praia com o Zé Felipe em Miami, nos Estados Unidos.

Posteriormente, na terça-feira (13), a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais. Já na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu: "Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".

Um dia depois, na quinta-feira (16), Virginia surgiu hospedada no apartamento do músico, em São Paulo. No domingo (18), poucas horas antes da interação publicada por Zé Felipe, internautas notaram que Virginia Fonseca desarquivou algumas fotos antigas ao lado do ex-companheiro.





Ainda no domingo, Zé Felipe retornou ao Brasil após passar um período em Miami. Ao pousar em Goiânia, o cantor fez questão de publicar uma interação com a ex-companheira. Na ocasião, o cantor filmou a loira relaxando na piscina e brincou sobre ela ter ido a uma festa na noite anterior.

No dia 21 de outubro, Virginia publicou um print de uma conversa em que o ex-companheiro pede que ela mude sua foto de perfil no Instagram.

Mais recentemente, em 24 de outubro, Virginia viajou aos Estados Unidos e se hospedou no apartamento de luxo em que o cantor está vivendo. A loira chegou, inclusive, a postar um vídeo elogiando o bom gosto do cantor ao escolher o imóvel.