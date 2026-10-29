Instagram Lara Jucá









Lara Jucá, que vem sendo apontada nas redes sociais como suposta amante de Wesley França, ex-jogador do Flamengo e atualmente lateral-direito da Roma, na Itália, divulgou conversas com o atleta como forma de apresentar sua versão sobre alguns fatos e o suposto envolvimento dos dois.

Nesta quarta-feira (28), a loira negou ter se relacionado com o craque enquanto o mesmo ainda era casado com Amanda Martins e afirmou que o jogador garantiu estar solteiro quando eles retomaram o contato.

Instagram Lara Jucá





A polêmica começou após Amanda anunciar o fim do casamento e acusar Wesley de ter sido infiel diversas vezes durante a relação, inclusive enquanto ela estava grávida. A influenciadora afirmou que descobriu registros de supostos encontros no celular do então marido e relatou que, em uma ocasião, ele teria saído de casa pela janela do banheiro para evitar ser flagrado.

Lara Jucá expõe prints de conversas com Wesley

Irritada com a situação, a loira fez alguns vídeos nas redes sociais, onde explicou que voltou a conversar com Wesley em 29 de setembro, depois que um amigo em comum, identificado como Betinho, teria informado que o jogador estava solteiro. Além disso, de acordo com ela, a primeira pergunta feita ao atleta foi justamente sobre o estado civil dele.

“A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi se, de fato, estava solteiro, e ele me confirmou”, garantiu a influenciadora.

Instagram Lara Jucá





Nas mensagens divulgadas por Lara, o amigo do jogador teria dito que Wesley já havia se separado, mas que Amanda ainda estava na residência enquanto ele procurava um hotel até que ela saísse. Na sequência, o atleta teria garantido que não levaria problemas para a influenciadora.

Ainda durante o seu relato, Lara fez questão de destacar que só retomou a aproximação depois de receber essa confirmação. Ela também disse que os dois estão se conhecendo, mas ainda não se encontraram pessoalmente desde que voltaram a conversar.

Ao explicar por que decidiu se pronunciar, a loira afirmou que não queria ter sua imagem associada às acusações feitas pela ex-mulher do jogador.





“Você está tentando sujar a minha imagem a troco de nada, me envolvendo em algo que eu não tenho nada a ver”, destacou Lara, ao comentar a repercussão do caso.

A influenciadora disse que se sentiu segura para retomar o contato com o craque após receber a confirmação de que o casamento havia de fato chegado ao fim..

Assessoria de Wesley nega traição com Lara

Na segunda-feira (26), a equipe de Wesley França chegou a se manifestar sobre as acusações feitas por Amanda. Em nota oficial, a assessoria afirmou que o jogador conheceu Lara antes de começar a se relacionar com a ex-esposa e que os dois só retomaram o contato depois que ele saiu de casa e encerrou a convivência conjugal.

Reprodução Instagram Amanda Martins e Wesley França





O comunicado também negou que Wesley tenha usado um termo ofensivo para se referir à influenciadora, como Amanda havia relatado.

Wesley e Amanda oficializaram a união em maio de 2025, após um relacionamento marcado por idas e vindas. Os dois são pais de Alice, de um ano.