Reprodução/Internet Arthur Aguiar

Arthur Aguiar quase cometeu um equívoco em suas redes sociais, mas foi alertado por uma seguidora a tempo. O ator e Ex-BBB publicou uma enquete, no sábado (24) sobre o segundo turno nas redes sociais. No entanto, este tipo de publicação às vésperas da eleição pode ser visto como crime eleitoral.

Reprodução das Redes Sociais Sequência de publicações de Arthur Aguiar





Após alguns minutos, Arthur foi a público se explicar que não conhecia a restrição e agradeceu a fã pelo alerta:

"Tive que apagar a última enquete. Não sabia que era proibido fazer este tipo de publicação hoje. Fui alertado por uma seguidora. Obrigado por ter me falado!" disse o ex-BBB.





O que diz a proibição

Em vigor desde o dia 16 de agosto, a restrição abrange a divulgação de enquetes relacionadas às eleições de 2026. A regra vale para redes sociais, site e outros meios de comunicação.

A Justiça Eleitoral pode determinar a remoção da publicação do conteúdo, caso uma pessoa descumpra as regras sobre publicações sobre as eleições durante o período eleitoral. Isso acontece porque a legislação eleitoral veda a divulgação de enquetes ou sondagens que possam indicar a preferência de determinado candidato.

Além disso, o TSE considera este tipo de publicação um levantamento informal e sem uma metodologia científica aplicada e com a participação espontânea. Dessa forma, publicações feitas em qualquer rede social podem ser consideradas irregulares.