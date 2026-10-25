Dança dos famosos
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Breno Ferreira e Jaque Paraense conquistaram notas máximas nas avaliações artística e técnica da Dança dos Famosos, exibida no Domingão com Huck, neste domingo (25). A dupla foi a quinta a se apresentar na noite dedicada ao rock e arrancou elogios dos jurados pela performance.

Os dois dançaram ao som de “Shape of You”, na versão cover de Mikey Votano & The Originals, e receberam nota 10 dos atores José Loreto e Nanda Marques, além dos jurados técnicos Milton Cunha, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Breno também foi elogiado pelos colegas de elenco José Loreto e Nanda Marques, com quem contracena na novela Quem Ama Cuida.

Que espetáculo, vou dar dois dez. Dez para o Clebinho e dez para o Breninho”, disse José Loreto.

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Na avaliação técnica, os elogios continuaram. Carlinhos de Jesus destacou a presença e as características do dançarino durante a apresentação.

“O que me impressionou foi teu corpo, tua cor, tua cara. Você me faz lembrar dos idos em que a dança preta invadiu os salões do mundo inteiro, trazendo lindy, rock e outras tantas danças”, afirmou o jurado.

Milton Cunha também celebrou o desempenho da dupla: “Dez, dez e dez”.

“Além de tudo, coreografia excepcional, nota dez!”, destacou Ana Botafogo.

Veja as notas dos participantes da Dança dos Famosos

Confira as outras duplas se apresentaram ao som de clássicos do rock:

Mel Muzzillo e Davi Norton
Mel Muzzillo e Davi Norton dançaram ao som de “Livin' La Vida Loca”, na versão do grupo The Rocker Covers. A dupla recebeu nota 10 dos jurados artísticos, além de 10 de Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Ana Botafogo atribuiu nota 9,9 à apresentação.

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Rita Guedes e Jefferson Bilisco

Rita Guedes e Jefferson Bilisco se apresentaram ao som de “Last Nite”, em versão cover de The Rocker Covers. A dupla recebeu nota 10 de José Loreto e Nanda Marques. Entre os jurados técnicos, Milton Cunha deu 9,8, enquanto Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha atribuíram nota 9,7.

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Ticiane Pinheiro e Fernando Perrotti

Ticiane Pinheiro e Fernando Perrotti dançaram “Happy”, na versão de Mikey Votano & The Originals. A dupla recebeu nota 10 dos jurados artísticos. Nas avaliações técnicas, Milton Cunha deu 9,9, enquanto Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha atribuíram nota 9,8.

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Bruna Griphao e Lucas Teo

Bruna Griphao, que concilia os ensaios do programa com os compromissos nas quadras do Salgueiro, se apresentou ao lado de Lucas Teo ao som de “Take on Me”, na versão de The Rocker Covers.

A dupla recebeu nota 10 de José Loreto e Nanda Marques. Entre os jurados técnicos, Milton Cunha, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo deram 9,9, enquanto Zebrinha atribuiu nota 9,8.

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Léo Foguete e Thais Souza

Léo Foguete e Thais Souza dançaram “Uptown Funk”, na versão de Mikey Votano & The Originals. A dupla recebeu nota 10 dos jurados artísticos. Na avaliação técnica, Milton Cunha, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha deram 9,9.

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Diego Martins e Mayara Araújo

Diego Martins e Mayara Araújo se apresentaram ao som de “American Idiot”, em uma versão cover da banda The Rocker Covers. A dupla conquistou notas máximas nas avaliações artística e técnica.

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Duplas vão para a repescagem

Após a soma das notas dos jurados, da plateia e do público de casa, três duplas foram encaminhadas para a repescagem: Rita Guedes e Jefferson Bilisco, Bruna Griphao e Lucas Teo, e Ticiane Pinheiro e Fernando Perrotti.

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