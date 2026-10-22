Reprodução/Instagram Rick e Geralda Helena

Geralda Helena, viúva do cantor Rick Sollo (1966-2026), usou as redes sociais na última quarta-feira (21) para falar sobre o processo de luto um mês após a morte do artista. Rick e outras quatro pessoas foram vítimas da queda de um helicóptero em Santa Catarina. Na publicação, Geralda compartilhou um desabafo sobre a dor da perda e os desafios de lidar com a ausência do marido.

"Hoje faz um mês que você partiu, mas a sua voz, o seu talento e o seu jeito simples de ser continuam vivos em nossos corações. Você vai ser sempre lembrado, cantor, amigo e ídolo. Descanse em paz, você nunca será esquecido", escreveu na publicação.

Ele me apresentou à versão mais triste, frágil e solitária de mim mesma. Uma versão que eu não conhecia, que nunca imaginei que existisse e que, muitas vezes, nem eu consigo compreender Geralda Helena





Morte de Rick

O cantor Rick , de 59 anos, conhecido nacionalmente por formar a dupla sertaneja Rick & Renner, morreu após um acidente aéreo em setembro, em Santa Catarina. O artista estava a bordo do helicóptero que caiu na Serra Catarinense.

Reprodução/Instagram/@gehelena01 Geralda Helena e Rick





Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, que também faleceram.

Além de cantar, Rick construiu uma trajetória importante como compositor. Suas músicas foram gravadas por diversos artistas e duplas sertanejas de destaque.

Entre as composições estão "Página de Amigos", gravada por Chitãozinho & Xororó; "Só Dá Você na Minha Vida", conhecida na voz de João Paulo & Daniel; e "Agenda Rabiscada", de Cleiton & Camargo.

O cantor também é responsável por outras músicas gravadas por artistas como Gino & Geno. Um dos primeiros trabalhos a ganhar repercussão foi "Sabor do Pecado", música que chegou ao conhecimento de Leandro & Leonardo por indicação de Zezé Di Camargo.

Em entrevista, Rick destacou a importância do cantor em sua trajetória profissional. "A partir daquela música, o mercado começou a conhecer o meu trabalho. Por isso o Zezé é o nosso padrinho", afirmou.

Casamento e filhos

Na vida pessoal, Rick mantinha um relacionamento de longa data com Geralda Helena de Oliveira Carvalho. Os dois estavam juntos havia mais de quatro décadas e oficializaram a união no civil antes de realizarem o casamento religioso.

Reprodução/Instagram Rick e Geralda Helena

Em março de 2015, o casal celebrou a união em uma cerimônia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Na ocasião, Rick preparou uma homenagem para a esposa e apresentou a música "Perfeição", composta especialmente para ela.

A família também ocupava um espaço importante na vida do cantor. Rick deixou seis filhos: Victor Henrique, Mônica, Valentino, Matteo, Lúcia e Renn. O sertanejo também era avô de Mateus, filho de Mônica, e de Isabela, filha de Victor, que nasceu no início de 2026.