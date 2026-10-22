Reprodução/Instagram/@sabrinasato Apresentadora Sabrina Sato fala sobre gravidez

Sabrina Sato, de 45 anos, publicou uma caixinha de perguntas na quarta-feira (21) para interagir com os seguidores e compartilhou algumas das respostas. A apresentadora falou sobre as diferenças entre a gestação de Zoe, de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle, e a gravidez atual, de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. Ela também comentou os desafios da maternidade.

Questionada sobre o que percebeu de diferente entre as duas gestações, Sabrina contou que, na primeira, tinha mais tempo para se dedicar à experiência. Agora, com a rotina profissional mais agitada, a vivência tem sido diferente.

"Na primeira, eu tinha mais tempo para pensar e viver a gravidez. Fiz programas de TV sobre o assunto, programas de internet, troquei com muitas mães, li, estudei. Agora, na segunda, a vida continua acontecendo numa velocidade absurda! Tem muito trabalho, gravações, Zoe crescendo muito rápido, casa cheia, cinco cachorros, meu marido... E um bebê crescendo aqui dentro, cheio de amor e saúde", disse.

Além das mudanças na rotina, a apresentadora destacou que a principal diferença entre as duas gestações está no aspecto emocional.

"Mas a maior diferença é emocional. Na primeira, eu queria descobrir como seria ser mãe. Agora, eu já sei o tamanho desse amor e também conheço os medos, as renúncias e as transformações que vêm com ele. Não é nada fácil. É uma experiência completamente nova, mesmo já tendo vivido uma vez. E talvez eu esteja aprendendo a tentar controlar menos e sentir mais", pontuou.

Signo da criança

Sabrina também falou da possibilidade de o bebê ser de Sagitário ou Capricórnio: "Essa é uma das grandes expectativas aqui de casa! Ele pode ser sagitariano ou capricorniano, dependendo do dia em que resolver chegar", disse ela sobre a criança que pode nascer até 20 de janeiro.

Ela também falou sobre os signos da família: "Eu, aquariana raiz; a Zoe, sagitariana com ascendente em Áries; e o Nicolas, taurino, que eu amo. Já temos uma combinação cativante de personalidades fortes! Agora imagina mais um chegando para dar opinião nessa família!", pontuou.

Sobre Sabrina Sato

É uma apresentadora, empresária e influencer do Brasil. Ficou famosa após participar do Big Brother Brasil 3 e fazer parte do elenco do Pânico na TV, consolidando-se como uma das grandes estrelas dos programas de auditório.

Apresentou na Record o Programa da Sabrina e o Ilha Record. Atualmente, atua em atrações do GNT e da TV Globo.



