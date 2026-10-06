Reprodução/TV Globo Fábio Jr. em Roque Santeiro

O cantor Fábio Jr., de 72 anos, contou sobre os bastidores da novela Roque Santeiro, que voltou ao ar na última segunda-feira (5), na Edição Especial da TV Globo. Em um comunicado postado pela emissora nas redes sociais, o ator relembrou o trabalho no folhetim.

Na publicação, Fábio Jr. revelou que estava iniciando a carreira internacional como cantor e interpretou na trama o galã Roberto Mathias. Ele disse que chegou a se machucar durante uma gravação em que foge de Sinhozinho Malta (Lima Duarte), após encontrar a Viúva Porcina (Regina Duarte).

"Meti o pé, desci uma ribanceira. E aí, fui rolando uma ribanceira e bati com a cabeça. Vocês devem ver agora, quando forem assistir, que, do nada, aparece minha cabeça machucada aqui no canto. Bati em uma pedra", disse.

Ele ainda pontuou que Roberto Mathias tinha uma relação amorosa com Tânia, vivida por Lídia Brondi, filha de Sinhozinho Malta. O galã passou grande parte da novela como inimigo mortal do coronel.





Ele também fez um elogio a todos os seus colegas: "Todas as cenas do Lima Duarte que não eram comigo, eu entrava no estúdio e ficava observando ele trabalhando, pegando o personagem, vestindo inteiro. Aprendi muito, muito, muito", disse.

Carreira

Com uma carreira aclamada por décadas, Fábio Jr. trilhou uma trajetória marcada pelo romantismo. Seu reconhecimento nacional ganhou força a partir de 1970, quando fez sucesso em diversas áreas artísticas.

Na TV, o famoso interpretou personagens que marcaram época, como Jorge Tadeu, em "Pedra sobre Pedra", além de Roberto Mathias, em "Roque Santeiro". Ao longo do tempo, ganhou fama como um dos galãs mais reconhecidos da teledramaturgia.

Reprodução/Record Cantor Fábio Jr

No mundo da música, Fábio Jr. emplacou hits que marcaram gerações, como "Pai", "Alma Gêmea" e "20 e Poucos Anos".

Vida pessoal do cantor

A primeira filha de Fábio Jr. é Cleo Pires, fruto do casamento com a atriz Gloria Pires. Os dois se conheceram nos bastidores da novela Cabocla (1979) e acabou em 1983. A relação entre pai e filha não era próxima até a fase adulta da artista.

Tainá, Krizia e o Filipe, mais conhecido como Fiuk, são frutos do terceiro casamento de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian.

A mais velha, Tainá, é cantora, assim como o pai; a do meio, Kricia, é veterinária e mantém uma vida discreta; já Fiuk é cantor, ator e ex-BBB.

Para o nascimento do filho caçula, Záion Alexandre, o cantor reverteu a vasectomia a qual tinha se submetido. O menino é fruto do relacionamento do artista com Mari Alexandre. O casamento durou de 2007 a 2010.

Além de Glória Pires, Cristina Karthalian e Mari Alexandre, Fábio Jr. também se casou com Maria Teresa Coutinho, Guilhermina Guinle, Patrícia Sabrit e, desde 2017, é casado com Fernanda Pascucci.