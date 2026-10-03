Instagram Jade Picon

Jade Picon causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um vídeo durante sua passagem por Paris, na França. Em poucas horas, a publicação da atriz e influenciadora, de 25 anos, ultrapassou 5 milhões de visualizações e recebeu mais de 429 mil curtidas.

Nas imagens, Jade aparece caminhando por uma rua da capital francesa usando uma regata branca, com a renda do sutiã à mostra, bolsa da Chanel e calça jeans de cintura baixa. A influenciadora ainda brinca com os cabelos, alterna os ângulos e se movimenta diante da câmera.

Na legenda da publicação, Jade escreveu “You ready”. Como trilha sonora, escolheu a música “SexyBack”, de Justin Timberlake.





A produção rendeu uma enxurrada de elogios nos comentários. “A diva lança sempre uma trend que ela mesma zera”, afirmou uma fã.

“Agora você foi insuperável, Jade”, escreveu outra.

“Ela deveria ser considerada um estado de espírito, tipo: ‘Nossa, estou me sentindo tão Jade Picon hoje’”, brincou uma terceira.





Jade Picon na Semana de Moda de Paris

Jade Picon está na Europa para acompanhar a Semana de Moda de Paris. A viagem faz parte da agenda da atriz e influenciadora, que vem marcando presença em eventos importantes do universo fashion.

Em setembro, entre os dias 17 e 21, Jade participou pela primeira vez da Semana de Moda de Londres. A brasileira integrou o casting da grife Di Petsa durante a apresentação da coleção Primavera/Verão.

Instagram Jade Picon





Na ocasião, Jade Picon desfilou com um vestido preto recortado, acompanhado de correntes douradas e um detalhe branco no cabelo.