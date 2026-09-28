Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro e Fernando Perrotti no Dança dos Famosos

Ticiane Pinheiro mostrou como se faz o quadradinho de oito, desta vez na Dança dos Famosos, da Globo, no último domingo (27). A apresentadora dançou o hit "Perversa", parceria de Pedro Sampaio com J Balvin, e ganhou aplausos do público ao mostrar o famoso passo de funk em sua apresentação.

A filha de Helô Pinheiro mostrou que tem gingado, deitou no chão, com as pernas para cima, e desenhou o formato do número oito com o quadril. No final da dança, ela pontuou que amou a experiência: "É muito legal", disse.

Reação do público nas redes

Nas redes sociais, o público comentou sobre a performance da nova contratada do Grupo Globo.





"Eu vivi pra ver Ticiane Pinheiro dançando funk e fazendo quadradinho de oito na Globo, diva", disse um. "Ticiane fazendo na Dança dos Famosos o quadradinho que a fez viralizar", disse outro. "Óbvio que é 10 pra Ticiane", exclamou um terceiro.

Quadradinho

Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro faz o quadradinho de oito





Foi a terceira vez em que Pinheiro fez esse passo na TV. Em sua chegada ao canal platinado, em março, ela participou da Batalha de Lip Sync e concorreu contra Otaviano Costa, mas perdeu. Na época, além de dublar hits de Anitta, a profissional também refez a performance.

Marcado na vida pessoal

No entanto, a dança ficou marcada na vida pessoal de Ticiane desde que fez o passo na Record. Em 2013, ela fez o quadradinho de oito durante o Programa da Tarde, que apresentava juntamente com Ana Hickmann e Britto Jr.

Porém, o então marido da apresentadora, Roberto Justus, não teria gostado da cena e pedido a separação. O empresário negou que isso tenha acontecido.

Trajetória de Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro Tralli é atriz e apresentadora. Conduziu por anos o Hoje em Dia, na Record. Chegou também a apresentar os realities"Troca de Esposas" e o "Canta Comigo Teen".

Reprodução/Record Apresentadora Ticiane Pinheiro

Filha do engenheiro Fernando Pinheiro das Dores e de Helô Pinheiro, ela possui duas graduações: formou-se em Jornalismo, em 1997, e em Cinema, em 2004.

Em 2014, começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em 2017 e tiveram nomes conhecidos como padrinhos, entre eles Ana Hickmann, César Filho, Karina Bacchi, Otávio Mesquita, Ricardo Almeida e Maya Mazzafera.