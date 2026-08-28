Reproduçao TV Globo Rodrigo Fagundes torce por romance entre Nicolau e Brigitte em “Quem Ama Cuida”





Os telespectadores de "Quem Ama Cuida" já perceberam que a relação entre Nicolau e Brigitte ganhou uma sintonia especial ao longo da novela. O possível romance entre os personagens, interpretados por Rodrigo Fagundes e Tata Werneck, também conquistou um torcedor nos bastidores. Em conversa com o PLAY VIEWS, o ator revelou que aposta na formação do casal e contou como tem sido trabalhar ao lado da colega.

Rodrigo não poupou elogios à atriz e definiu a parceria como um “bálsamo”. Segundo ele, Tata é uma profissional dedicada, que participa ativamente da construção da personagem e mantém uma postura de constante preparação, mesmo diante do sucesso que já conquistou na carreira.

“Eu estou apaixonado pela Tata e apaixonado pela Brigitte. Ela é, gente, uma parceira que eu vou levar para a vida”, declarou. O ator contou ainda que os dois costumam estudar juntos e trocar ideias sobre as cenas. “Ela me liga: ‘vamos estudar? Você pode ir hoje? Vem aqui para casa, vamos encontrar, vamos passar o texto’”, relatou.

Para Rodrigo, essa dedicação também ajuda a explicar a repercussão positiva de Brigitte entre o público. Ele destacou que Tata poderia encarar o trabalho com mais comodidade por já ser uma estrela, mas continua se colocando diante da personagem com dúvidas e inseguranças. “Ela é uma estrela, ela já podia estar achando que está com jogo ganho. E não, ela começa do zero”, afirmou.

O ator também avaliou que a atuação da colega vem surpreendendo quem já tinha críticas ao trabalho dela. “Ela tem dúvidas quanto ao personagem. Ela tem as inseguranças, que são lindas, assim. E está fazendo um personagem que está... As pessoas estão apaixonadas. Está calando a boca de gente que criticava ela”, declarou. Na sequência, reforçou sua admiração: “Então, eu sou time Tata Werneck all the way”.

Reproduçao TV Globo Rodrigo Fagundes e Tatá Werneck





Nicolau e Brigitte podem formar casal?

Questionado sobre os rumores de que Nicolau e Brigitte podem se envolver romanticamente, Rodrigo foi direto ao revelar que torce para que isso aconteça. O ator explicou que, inicialmente, não havia uma indicação clara de que os personagens seriam um casal, mas a dinâmica entre os dois chamou a atenção desde as primeiras gravações.

“No primeiro dia de gravação, quando a gente cortou, a equipe brincou: ‘Ih, tem um clima, olha, pode ser um casal’”, contou. Para Rodrigo, a percepção da equipe serve como um importante termômetro para entender a química entre os personagens.

O ator acredita que a relação pode seguir uma linha semelhante à de histórias em que o romance surge a partir de uma amizade já consolidada. Ele citou o filme "Harry e Sally - Feitos Um para o Outro" como referência para explicar a possibilidade. “O amor está ali na tua frente, mas você está só olhando para os lados. E um dia você percebe. Pode ser isso. Pode não ser também”, brincou.

“Uma pausa que refresca”

Enquanto o futuro da dupla ainda é uma incógnita na trama, Rodrigo destacou que a amizade entre Nicolau e Brigitte já funciona muito bem. Segundo ele, o jeito espontâneo da personagem quebra a rotina do empresário e cria uma dinâmica diferente dentro da história.

“A Brigitte é uma pausa que refresca na vida do Nicolau. Ela é um espanta a rotina”, afirmou. O ator ainda brincou com o contraste entre os dois personagens e o ambiente frequentado por Nicolau, ressaltando que a presença de Brigitte traz leveza para aquele universo.

Rodrigo contou que a torcida pelo casal já ultrapassou a novela e chegou às ruas, onde pessoas comentam com ele sobre a possibilidade de um romance . “Todo mundo brinca comigo na rua”, revelou. Sobre a relação entre os personagens, o ator resumiu: “A amizade deles é muito afetuosa”.







