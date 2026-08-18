Reprodução/Band/TV Record Chris Flores fala sobre possível ida de Cabrini para a TV Globo

A apresentadora Chris Flores falou no "Melhor da Tarde", da Band, sobre a possível saída de Roberto Cabrini do "Domingo Espetacular", rumo à TV Globo para comandar o "Fantástico". No entanto, Flores deu sua opinião sobre o assunto.

Chris falou que Cabrini tem uma boa relação com a direção da Globo por ter sido correspondente internacional da emissora no passado. A jornalista afirmou que, na Record, Cabrini tem muita liberdade editorial e verba de produção. Caso ele vá para o canal carioca, terá que contar com todos esses pontos para trabalhar.

"Nós, como jornalistas, somos muito fãs do Roberto Cabrini. Ele é um grande jornalista, é o maior jornalista em atividade hoje porque, não só na apresentação, mas ele vai a campo, gente. O que um jornalista precisa? É ir atrás da notícia", disse.

Quando é uma guerra, ele vai para a guerra, sem medo. Isso que queremos ver, porque as coisas já estão nas redes sociais. No dia a dia, a gente já sabe o que está acontecendo; a gente quer estar no lugar, saber o que as pessoas têm a dizer. Isso que é fazer reportagem. Roberto Cabrini





"O Cabrini tem um excelente relacionamento com os dirigentes da Globo. Estou falando porque sei disso. Ele tem um bom relacionamento porque trabalhou lá, já foi correspondente internacional da Globo. Hoje, na Record, ele tem muita liberdade de atuação", pontuou.





"Ele tem condição financeira porque a Record proporciona isso. Não estou falando de salário, estou falando de verba de produção. O Cabrini gosta de fazer essas grandes reportagens, de ganhar prêmios. Então, ele consegue isso na Record", disse.

Reprodução/TV Record Roberto Cabrini comanda o Domingo Espetacular





Chris Flores chegou a fazer uma comparação entre Cabrini e William Bonner, ex-âncora do Jornal Nacional.

"O William Bonner é um grande jornalista, mas ele não tem esse histórico do Cabrini. São profissionais completamente diferentes. É outro tipo de trabalho. Seria legal também aproveitar o Bonner no Fantástico. Por que não? Assim como eles têm o Caco Barcellos. Ele é um grande nome; a Sonia Bridi também. Mas eu acho que o Roberto Cabrini conseguiu se popularizar", disse.

Globo nega interesse em Cabrini

O canal carioca negou que esteja interessado em Roberto Cabrini, atualmente no Domingo Espetacular, da TV Record.

Em resposta ao iG, a Comunicação da Vênus Platinada negou qualquer tentativa de tirar o profissional da emissora da Barra Funda: "A informação não procede", disse a empresa.