Reprodução/Internet Balanço Geral precisou de só três minutos para ultrapassar o SBT

Invicto na vice-liderança de audiência nos dias úteis há vários anos, o Balanço Geral também se consolidou como um dos pilares da programação da Record aos finais de semana. Mesmo com a herança de números baixos do The Love School, o noticioso consegue se recuperar rapidamente, reposicionando a emissora na segunda colocação -- neste sábado (8), por exemplo, o jornalístico levou apenas 3 minutos para superar o SBT, que transmitia a sessão Clube do Chaves.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que o Balanço Geral - Edição de Sábado não teve dificuldades em arrematar a atenção de mais telespectadores que toda a programação exibida pelo SBT ao decorrer do dia. O jornalístico da Record, no ar das 13h02 às 15h01, emplacou 3,43 pontos de média, número 65% maior que o obtido pela concorrente, com as séries mexicanas e Eita Lucas!.

Com um pico de 4,10 pontos, Willian Leite conseguiu se sobressair nos dois embates com a programação do SBT. Das 13h02 às 14h19, enquanto o jornalístico disputou a preferência do público com Clube do Chaves, olevou a melhor por 3,33 a 2,16 de média. Depois, entre 14h19 e 15h01, a Record teve sua maior vantagem diante do Eita Lucas!, com o noticioso vencendo o programa de entretenimento por 3,64 a 1,93 ponto.

Outros destaques

Além de ter conquistado mais que o dobro de telespectadores do SBT em alguns momentos (como às 14h33, em que otinha 3,65 pontos, contra 1,61 da concorrente), o jornalístico da Record foi mais assistido que todos os programas exibidos pela concorrente ao longo do dia. O melhor número alcançado pelo SBT no sábado foi de 3,25 pontos, obtidos pela Sessão +SBT. A segunda melhor performance da rede foi de 3,03 de média, com o Viva a Noite.

A Record ainda assegurou a vice-liderança com a transmissão de Coritiba x Chapecoense. O confronto registrou 2,98 pontos de média e chegou ao pico de 3,85 na Grande São Paulo.

Já o Programa do João, que contou com a participação de Faustão, marcou 2,76 pontos e conseguiu superar a emissora de Edir Macedo durante sua faixa de exibição, garantindo vantagem ao SBT no confronto direto. Na Globo, Quem Ama Cuida registrou sua melhor semana desde a estreia. A novela alcançou média de 24,2 pontos entre os dias 3 e 8 de agosto.