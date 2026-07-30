A saída do Galvão Bueno da TV Globo de maneira triste poderia levar o Galvão ao fim como aconteceu com o Faustão que teve o seu fim na TV Band. Galvão Bueno até foi para a TV Band onde teve audiência tão subnutrida que dava pena.Mas então veio a Copa do Mundo e num arrobo de assertividade, coisa rara ali, a presidente do SBT, Daniela Beyruti acertou em levar o Galvão Bueno para o SBT.A gente tem que mostrar o que aconteceu de verdade e de verdade a Daniela Beyruti salvou o Galvão do fim. Tanto salvou que agora a TV Globo quero Galvão outra vez lá na TV Globo.O SBT ainda vive sob o espectro da imagem de Silvio Santos e isto que faz com que o SBT ainda tenha algum ibope.Infelizmente a Daniela ainda não sabe como fazer o SBT ter vida própria. Mas quem sabe um dia aprenda, mesmo sem ter ao lado pessoas que sabem o que é uma TV aberta e sabem o que fazer para ter Ibope e resolver problemas financeiros.Voltando ao Galvão, ele foi salvo por Daniela Beyruti das garras da TV Band. E deu show na narração da Copa do Mundo. Tanto que a TV Globo o quer agora outra vez.O ibope muito bom do SBT na Copa do Mundo se deve sim exclusivamente ao Galvão Bueno.A Daniela Beyruti tem que se acomodar com isto porque ela não criou conteudo e produto para que Galvão possa se desenvolver no SBT. Foi um erro desmedido fazer a homenagem ao Galvão como se fosse a última Copa dele.Galvão Bueno na TV Globo ainda terá sucesso na Copa de 2030.Eu lembro aqui do incrível Luciano do Valle, tão bom quando o Galvão, que morreu trabalhando. Galvão é a mesma coisa.
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