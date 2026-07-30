Galvão Bueno encerrou carreira em Copas neste domingo
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Galvão Bueno encerrou carreira em Copas neste domingo

A saída do Galvão Bueno da TV Globo de maneira triste poderia levar o Galvão ao fim como aconteceu com o Faustão que teve o seu fim na TV Band. Galvão Bueno até foi para a TV Band onde teve audiência tão subnutrida que dava pena.

Mas então veio a Copa do Mundo e num arrobo de assertividade, coisa rara ali, a presidente do SBT,  Daniela Beyruti acertou em levar o Galvão Bueno para o SBT.

A gente tem que mostrar o que aconteceu de verdade e de verdade a Daniela Beyruti salvou o Galvão do fim. Tanto salvou que agora a TV Globo quero Galvão outra vez lá na TV Globo.

O SBT ainda vive sob o espectro da imagem de Silvio Santos e isto que faz com que o SBT ainda tenha algum ibope.

Infelizmente a Daniela ainda não sabe como fazer o SBT ter vida própria. Mas quem sabe um dia aprenda, mesmo sem ter ao lado pessoas que sabem o que é uma TV aberta e sabem o que fazer para ter Ibope e resolver problemas financeiros.

Voltando ao Galvão, ele foi salvo por Daniela Beyruti das garras da TV Band. E deu show na narração da Copa do Mundo. Tanto que a TV Globo o quer agora outra vez.

O ibope muito bom do SBT na Copa do Mundo se deve sim exclusivamente ao Galvão Bueno.

A Daniela Beyruti tem que se acomodar com isto porque ela não criou conteudo e produto para que Galvão possa se desenvolver no SBT. Foi um erro desmedido fazer a homenagem ao Galvão como se fosse a última Copa dele.

Galvão Bueno na TV Globo ainda terá sucesso na Copa de 2030.

Eu lembro aqui do incrível Luciano do Valle, tão bom quando o Galvão, que morreu trabalhando. Galvão é a mesma coisa.

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