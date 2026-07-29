Glenda Kozlowski fala sobre doença
Reprodução/Instagram/@glendakozlowski
Glenda Kozlowski fala sobre doença

A apresentadora  Glenda Kozlowski utilizou suas redes sociais na terça-feira (28) para falar sobre o motivo do seu distanciamento do Show do Esporte, da Band. Ela disse que passou três dias internada após fortes dores na coluna, perder a força nas pernas e cair  em casa.

De acordo com a apresentadora, os exames indicaram uma sobrecarga mecânica na lombar da coluna, inteiramente ligada a alterações degenerativas dos discos. O quadro trouxe dores fortes e perda de forças, o que a fez ser hospitalizada às pressas. Em casa, a jornalista segue em repouso, fisioterapia e medicada.

Glenda contou detalhes sobre o momento em que precisou ser medicada:"As pernas perdem as forças e acabou, você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha", disse.

Ela, que é bastante ligada a exercícios físicos, aproveitou para agradecer a todo o carinho dos fãs e revelou sobre os seus próximos procedimentos e passos.


"Agora não tenho o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. "O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%", pontuou.

Glenda Kozlowski

Em seu relato, Glenda agradeceu todo o apoio que teve da equipe médica que a atendeu. "Muito obrigada, vocês tiveram muita paciência comigo, porque é difícil me deixar parada, eu começo a ficar nervosa", reforçou.

Obrigada a vocês também, tá? Porque eu recebi muitas mensagens. Eu dei uma sumidinha por causa da dor, mas respondi às vezes, às vezes não. Ainda sinto um pouquinho de dor, mas, enfim, estou por aqui e em breve estarei de volta. E obrigada a todos. Beijo!. Glenda Kozlowski






Glenda Kozlowski

É repórter, narradora, apresentadora e ex-bodyboarder do Brasil. Atualmente, trabalha na Band e na rádio BandNews FM. Iniciou sua vida no esporte surfando em bodyboarding, conquistando cinco campeonatos do Brasil e outros quatro mundiais.

Em 1996, foi contratada pela Globo e apresentou o Esporte Espetacular todos os dias. Glenda fez coberturas dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo FIFA de 2006 e Copa do Mundo em 2010. Apresentou o Globo Esporte de São Paulo de 2002 a 2007.

Também apresentou o reality show Hipertensão. Saiu da TV Globo em 2019, após 23 anos na emissora. Em 2019, foi contratada pelo SBT para apresentar o reality "Uma Vida, Um Sonho".

Glenda Kozlowski. Foto: Reprodução/Instagram/@glendakozlowski
Glenda Kozlowski pediu para deixar o comando do Melhor da Noite. Foto: Reprodução/Band
Glenda Kozlowski tem intoxicação alimentar e não apresenta o Melhor da Noite. Foto: Renato Pizzutto/Band/Divulgação


Em 2020, migrou para a TV Bandeirantes e chegou a apresentar o Melhor da Noite, ao lado de Zeca Camargo. Depois, passou a comandar o Show do Esporte.

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