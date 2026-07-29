Reprodução/Instagram/@glendakozlowski Glenda Kozlowski fala sobre doença

A apresentadora Glenda Kozlowski utilizou suas redes sociais na terça-feira (28) para falar sobre o motivo do seu distanciamento do Show do Esporte, da Band. Ela disse que passou três dias internada após fortes dores na coluna, perder a força nas pernas e cair em casa.

De acordo com a apresentadora, os exames indicaram uma sobrecarga mecânica na lombar da coluna, inteiramente ligada a alterações degenerativas dos discos. O quadro trouxe dores fortes e perda de forças, o que a fez ser hospitalizada às pressas. Em casa, a jornalista segue em repouso, fisioterapia e medicada.

Glenda contou detalhes sobre o momento em que precisou ser medicada:"As pernas perdem as forças e acabou, você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha", disse.

Ela, que é bastante ligada a exercícios físicos, aproveitou para agradecer a todo o carinho dos fãs e revelou sobre os seus próximos procedimentos e passos.





"Agora não tenho o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. "O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%", pontuou.

Glenda Kozlowski

Em seu relato, Glenda agradeceu todo o apoio que teve da equipe médica que a atendeu. "Muito obrigada, vocês tiveram muita paciência comigo, porque é difícil me deixar parada, eu começo a ficar nervosa", reforçou.

Obrigada a vocês também, tá? Porque eu recebi muitas mensagens. Eu dei uma sumidinha por causa da dor, mas respondi às vezes, às vezes não. Ainda sinto um pouquinho de dor, mas, enfim, estou por aqui e em breve estarei de volta. E obrigada a todos. Beijo!. Glenda Kozlowski





















Glenda Kozlowski

É repórter, narradora, apresentadora e ex-bodyboarder do Brasil. Atualmente, trabalha na Band e na rádio BandNews FM. Iniciou sua vida no esporte surfando em bodyboarding, conquistando cinco campeonatos do Brasil e outros quatro mundiais.

Em 1996, foi contratada pela Globo e apresentou o Esporte Espetacular todos os dias. Glenda fez coberturas dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo FIFA de 2006 e Copa do Mundo em 2010. Apresentou o Globo Esporte de São Paulo de 2002 a 2007.

Também apresentou o reality show Hipertensão. Saiu da TV Globo em 2019, após 23 anos na emissora. Em 2019, foi contratada pelo SBT para apresentar o reality "Uma Vida, Um Sonho".





Em 2020, migrou para a TV Bandeirantes e chegou a apresentar o Melhor da Noite, ao lado de Zeca Camargo. Depois, passou a comandar o Show do Esporte.