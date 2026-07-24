Reprodução/TV Globo Deborah e Dennis Carvalho

A atriz Deborah Evelyn, que está atualmente no ar na novela Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco, foi escolhida por Dennis Carvalho como sua inventariante e responsável por administrar sua herança. Mesmo após a separação, em 2012, a atriz continuou sendo uma das pessoas de maior confiança do diretor.

Em fevereiro deste ano, antes de falecer, Dennis registrou Deborah como responsável pela administração de seu patrimônio. Assim, a artista passou a cumprir os desejos do diretor, cuja herança inclui uma residência em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde imóveis semelhantes podem alcançar valores milionários.

O processo de inventário de Dennis Carvalho tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e envolve três herdeiros da fortuna do diretor, segundo informações da Veja.

São eles: Leandro Torloni, filho do relacionamento com a atriz Christiane Torloni; Luiza Evelyn, filha de Deborah Evelyn; e Tainah Carvalho, filha do casamento com Monique Alves.

Nova divisão de bens

Dennis Carvalho estabeleceu algumas regras para a divisão de sua fortuna. Após informar e registrar que auxiliou os filhos financeiramente ao longo dos anos, ele determinou que Leandro apresente os documentos referentes aos valores recebidos do pai entre 2017 e 2018.

Caso esses repasses sejam confirmados, os valores deverão ser descontados da parte destinada ao herdeiro, para que a divisão do patrimônio ocorra de forma igualitária.

O testamento também inclui cláusulas de proteção dos bens. Entre elas estão a impenhorabilidade vitalícia, a incomunicabilidade patrimonial e a extensão dessas restrições aos frutos e rendimentos do patrimônio.

Na prática, essas determinações impedem que os bens herdados passem a integrar o patrimônio dos cônjuges dos herdeiros ou, posteriormente, de seus descendentes.

Deborah Evelyn poderá receber remuneração

Reprodução/Instagram/@deborah.evelyn_oficial Deborah Evelyn ficará responsável por dividir herança de Dennis

O documento também diz que Deborah Evelyn receberá por tal responsabilidade. Uma remuneração que deverá ser paga devido ao testamenteiro pelo trabalho para cumprir todas as determinações.

Dannis colocou o valor de R$ 5 mil quando terminar todos os trâmites judiciais. Na legislação, a remuneração poderia chegar até 5% de todo o patrimônio.

Os três concordaram com tudo feito por Dennis, inclusive sobre a atriz conduzir o inventário. No entanto, Leonardo Torloni optou por outro advogado, diferente do escolhido pelas irmãs.



