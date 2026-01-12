Reprodução/ Globoplay Foto promocional do "Tributo a Manoel Carlos"

A Rede Globo promoverá uma mudança na programação desta terça-feira (12), data que marca a estreia da novela "Coração Acelerado" e do reality show "Big Brother Brasil 2026". O intuito é homenagear Manoel Carlos.

Com previsão de exibição às 23h25, a emissora exibirá o "Tributo" feito ao autor. A obra resgata títulos escritos por ele, traz entrevistas de diretores e artistas que trabalharam nas narrativas e exalta o legado do roteirista.





A produção já estava disponível no Globoplay, serviço de streaming do Grupo Globo, porém não tinha sido transmitida no canal aberto da empresa. Taís Araujo, Lilia Cabral, Carolina Dieckmmann e Christiane Torloni foram algumas das entrevistadas.

Taís vivenciou a protagonista de "Viver a Vida", ao passo que Christiane defendeu Helena em "Mulheres Apaixonadas". Lilia Cabral assumiu várias antagonistas de Maneco e Carolina Dieckmmann ficou responsável por Camila, de "Laços de Família".

Saiba mais

O autor morreu neste sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento foi revelado pela família do escritor, que optou por manter a discrição sobre a causa da morte.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos", dizia a nota da Boa Palavra.

A cerimônia fúnebre não foi aberta aos fãs. "O velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos. A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado", frisou o comunicado.

Relembre

Nos últimos anos, foi diagnosticado com Parkinson. A aposentadoria da teledramaturgia ocorreu em 2014, quando escreveu "Em Família", trama que dividiu a opinião do público e da crítica, enfrentando dificuldades com a audiência.



