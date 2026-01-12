A atriz Titina Medeiros, que faleceu aos 48 anos
Reprodução/ @luanatayze
Famosos estão usando as redes sociais nessa segunda-feira (12) para se despedir de Titina Medeiros.artista morreu neste domingo (11), aos 48 anos, enquanto enfrentava um tratamento contra um câncer de pâncreas.

Dona de uma trajetória sólida no cinema, no teatro, na televisão e nas novelas, a atriz conquistou o público especialmente ao dar vida à personagem Socorro na trama Cheias de Charme (2012).


"Uma amiga minha se foi, tanta alegria, tanta arte, tanto amor é o que fica. Eu te amo, Titina, e o que fica aqui é o que você é. Você é o melhor da arte, o melhor do mundo. Você é o que eu gostaria que o Brasil fosse: você é só amor! Voa, voa, voa brabuleta! Te amo para sempre", escreveu Taís Araujo, que contracenou com Titina em "Cheias de Charme".


Cláudia Abreu, que fez parceria com Titina em dois folhetins, também não conteve a emoção ao dar o último adeus. "Titina, minha amiga, você é única. Nunca vai ter alguém como você. Te amei desde o primeiro momento. Viramos uma dupla, ficamos irmãs, rimos, nos divertimos muito dentro e fora de cena. Tínhamos tantos planos juntas", afirmou.

"Celebro sua existência com todo o amor e com a alegria que você merece. Nunca vou te esquecer. Nunca. César, Arlindo, Vitor, Tiquinha, Nara e todos os amigos de Natal, queria muito estar aí com vocês. Mando todo o meu amor", completou Abreu.


"Jesus! Estou muito triste! Quem conheceu Titina sabia a joia que ela era! Vai com Deus Titina. Jesus te recebe de braços abertos! Te amo. Que Deus conforte todos os seus familiares e amigos", pediu Heloisa Périssé.

"Que isso, gente", disse Isabelle Drummond, surpreendida com o falecimento da colega. "Meu Deus! Que triste isso!", acrescentou Cristiana Oliveira. "Sinto tanto, meu amor. Titina! Merece o voo mais lindo", enfatizou Emanuelle Araujo.

"Que triste. Uma atriz maravilhosa…", pontuou Monica Iozzi. "Baita atriz", prosseguiu Theodoro Cochrane. "Que tristeza", concluiu a apresentadora Tata Werneck.

Carreira

Titina Medeiros em
Foto: Beatriz Damy/ Globo
Titina Medeiros em "No Rancho Fundo"


Além de "Cheias de Charme", Titina Medeiros esteve em outras obras televisivas, como  "Onde Nascem os Fortes", "Geração Brasil", "A Lei do Amor" e "Mar do Sertão". Já no teatro, se destacou com as peças "Meu Seridó", "Dois Amores y Um Bicho", "Hamlet" e "Pobres de Marré".

