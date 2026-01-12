Reprodução/ @luanatayze A atriz Titina Medeiros, que faleceu aos 48 anos

Famosos estão usando as redes sociais nessa segunda-feira (12) para se despedir de Titina Medeiros. A artista morreu neste domingo (11), aos 48 anos, enquanto enfrentava um tratamento contra um câncer de pâncreas.

Dona de uma trajetória sólida no cinema, no teatro, na televisão e nas novelas, a atriz conquistou o público especialmente ao dar vida à personagem Socorro na trama Cheias de Charme (2012).





"Uma amiga minha se foi, tanta alegria, tanta arte, tanto amor é o que fica. Eu te amo, Titina, e o que fica aqui é o que você é. Você é o melhor da arte, o melhor do mundo. Você é o que eu gostaria que o Brasil fosse: você é só amor! Voa, voa, voa brabuleta! Te amo para sempre", escreveu Taís Araujo, que contracenou com Titina em "Cheias de Charme".





Cláudia Abreu, que fez parceria com Titina em dois folhetins, também não conteve a emoção ao dar o último adeus. "Titina, minha amiga, você é única. Nunca vai ter alguém como você. Te amei desde o primeiro momento. Viramos uma dupla, ficamos irmãs, rimos, nos divertimos muito dentro e fora de cena. Tínhamos tantos planos juntas", afirmou.

"Celebro sua existência com todo o amor e com a alegria que você merece. Nunca vou te esquecer. Nunca. César, Arlindo, Vitor, Tiquinha, Nara e todos os amigos de Natal, queria muito estar aí com vocês. Mando todo o meu amor", completou Abreu.





"Jesus! Estou muito triste! Quem conheceu Titina sabia a joia que ela era! Vai com Deus Titina. Jesus te recebe de braços abertos! Te amo. Que Deus conforte todos os seus familiares e amigos", pediu Heloisa Périssé.

"Que isso, gente", disse Isabelle Drummond, surpreendida com o falecimento da colega. "Meu Deus! Que triste isso!", acrescentou Cristiana Oliveira. "Sinto tanto, meu amor. Titina! Merece o voo mais lindo", enfatizou Emanuelle Araujo.

"Que triste. Uma atriz maravilhosa…", pontuou Monica Iozzi. "Baita atriz", prosseguiu Theodoro Cochrane. "Que tristeza", concluiu a apresentadora Tata Werneck.

Carreira

Foto: Beatriz Damy/ Globo Titina Medeiros em "No Rancho Fundo"





Além de "Cheias de Charme", Titina Medeiros esteve em outras obras televisivas, como "Onde Nascem os Fortes", "Geração Brasil", "A Lei do Amor" e "Mar do Sertão". Já no teatro, se destacou com as peças "Meu Seridó", "Dois Amores y Um Bicho", "Hamlet" e "Pobres de Marré".