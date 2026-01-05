Reprodução/Internet Helicóptero da Record Rio não será mais chamado de Mosquito Fofoqueiro

O apresentador Tino Júnior surpreendeu os telespectadores do Balanço Geral RJ com um anúncio importante. O comunicador confirmou o fim do uso do apelido Mosquito Fofoqueiro para o helicóptero da Record. A aeronave manterá suas operações normais, mas o termo carinhoso adotado pelo público e pela equipe não fará mais parte da atração.

Como surgiu o nome Mosquito Fofoqueiro?

A decisão de aposentar o nome partiu diretamente da diretoria da. Os executivos pretendem posicionar o helicóptero como uma ferramenta estrita de notícias e afastar a imagem de fofoca. Com isso, a medida busca reforçar a credibilidade da cobertura jornalística aérea disponibilizada também aos programas Cidade Alerta RJ e RJ no Ar, focados em prestação de serviço e segurança. As imagens aéreas, inclusive, continuarão fazendo parte das edições diárias do Balanço Geral.

A origem do nome curioso remonta a uma situação inusitada durante um voo em Senador Camará, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tino Júnior revelou em entrevista ao Metrópoles que a ideia surgiu após a equipe captar uma comunicação entre criminosos. Os bandidos alertaram os comparsas pelo rádio sobre a presença do "mosquito fofoqueiro" na área, e o apresentador decidiu adotar a nomenclatura no ar.

"Apesar de ser um veículo usado para mostrar a verdade, mas com um apelido desses acaba ficando mais leve. Até a meninada gosta! A molecada já fez mochila de Mosquito Fofoqueiro. Algumas pessoas fazem festas de aniversário com o tema Balanço Geral e sempre colocam um Mosquito Fofoqueiro… Então é gostoso também porque é um helicóptero para sobrevoar o Rio todo e ter liberdade para mostrar absolutamente tudo", disse o âncora do