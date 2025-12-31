Reprodução/MTV MTV encerra suas operações no Brasil

Após 35 anos no ar, a MTV Brasil encerra oficialmente suas transmissões, colocando um ponto final na operação de canais lineares da Paramount no país.

A partir de agora, a empresa passa a concentrar seus investimentos exclusivamente no streaming, com plataformas como Paramount+ e Pluto TV.

O desligamento da MTV também atinge outras marcas tradicionais da TV por assinatura, como Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e o canal Paramount.

A decisão ocorre em meio à fusão da Paramount com a Skydance Media e reflete a transformação definitiva do consumo audiovisual, com a audiência migrando cada vez mais para o conteúdo sob demanda.

Lançada em 1990 em rede aberta, a MTV Brasil não foi apenas um canal musical. Ela redefiniu a linguagem televisiva, criou um estilo próprio de comunicação, revelou VJs que se tornaram referências e ajudou a moldar o comportamento e o gosto cultural de diferentes gerações.

Ao longo de mais de três décadas, a emissora acumulou episódios que se tornaram lendários. Relembre alguns dos momentos mais marcantes da história da MTV Brasil:

Beija Sapo

Apresentado por Daniela Cicarelli, o programa de namoro foi um dos maiores sucessos do canal.

Em 2005, exibiu um dos primeiros participantes gays da TV aberta, o que levou à criação de uma temporada exclusiva para pessoas do mesmo sexo no ano seguinte.

Fluminense 12 x MTV 0

Em 1997, a emissora levou a irreverência para o futebol ao montar um time formado por músicos e VJs para enfrentar o Fluminense, clube que patrocinava na época.

O resultado entrou para a história pelo placar elástico a favor do tricolor carioca.

Cenário em chamas

No último episódio do programa “Teleguiado”, o VJ Cazé Peçanha decidiu “se despedir” de forma literal e colocou fogo no cenário ao vivo, em uma das cenas mais comentadas da TV jovem.

Bronca de Caetano Veloso

Durante o VMB de 2004, Caetano Veloso interrompeu a apresentação ao lado de David Byrne por problemas técnicos no som e disparou ao vivo:

“MTV, bota essa porra para funcionar. Toma vergonha na cara, vamos começar do começo”.

Tatá Werneck no “Comédia MTV”

Antes do estrelato nacional, Tatá Werneck ficou conhecida como a repórter poetisa do programa humorístico.

