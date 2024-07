Janaina Nunes Após dar calote em escola, Solange Gomes pode ter carro penhorado

A ex-musa da "Banheira do Gugu" Solange Gomes, de 50 anos, aproveitou a nostalgia para compartilhar uma foto marcante de sua carreira. A musa postou em seu perfil no Instagram uma imagem de 1996, quando foi capa da extinta revista Playboy. Na foto, Solange aparece seminua, usando um cropped preto de renda e scarpins, relembrando um dos momentos mais icônicos de sua trajetória.

Solange escondeu as partes íntimas com um emoji de coração. Na legenda, ela refletiu sobre seu passado, afirmando que amar as experiências vividas não significa rejeitá-las. "Uma foto inédita do meu ensaio de capa para a Playboy em junho de 1996. Decifrem o emoji selecionado", escreveu.

Os seguidores elogiaram a modelo. Muitos expressaram admiração pela beleza de Solange, com comentários como: "Perfeição existe" e "Maravilhosa". Outro seguidor se derreteu em elogios, chamando-a de "Belíssima".

Solange Gomes também é conhecida por sua participação no reality show "A Fazenda".

Veja a foto





