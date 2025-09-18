Reprodução/ Instagram @thesummeriturnedpretty Lola Tung e Christopher Briney no encerramento de série, que vai virar filme

Adaptação do best-seller homônimo, o seriado de três temporadas "O Verão Que Mudou Minha Vida" ganhará um novo desfecho. A criadora da história original, Jenny Han, revelou que um longa-metragem está sendo produzido para ampliar a história, até então encerrada na quarta-feira (17).



"Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento. Sou muito grato ao Prime Video por continuar apoiando minha visão para esta história e por tornar possível compartilhar este capítulo final com os fãs", disse ela à Variety.





A presença dos artistas principais, Lola Tung e Christopher Briney, que interpretam, respectivamente, Belly e Conrad, já está confirmada para o enredo que mostrará a dinâmica do casal depois da escolha da mocinha em ficar com o antigo namorado.

Outros personagens, como Steven (Sean Kaufman), Taylor (Rain Spencer), Jeremiah (Gavin Casalegno) e Laurell (Jackie Chung), ainda não tiveram a escalação dada como certa, mas devem retornar na nova produção. Isso porque desempenharam papéis fundamentais no seriado.

"O Verão Que Mudou a Minha Vida" aposta no clichê romântico ao narrar a história de uma garota que se vê apaixonada por dois irmãos, formando um triângulo amoroso inusitado. O trio foi criado junto desde criança, já que as mães eram melhores amigas há anos.

Ao longo das temporadas, os espectadores se dividiram em relação a qual pretendente a protagonista deveria ficar. Houve ainda fãs que torceram para que ela não escolhesse nenhum dos dois e terminasse a obra solteira, ou com um terceiro companheiro fora do triângulo.

O capítulo final, exibido na quarta-feira (17), no catálogo do Prime Video, mostrou que Belly escolheu ficar com Conrad, o primeiro namorado dela. O desfecho foi semelhante ao já mostrado no livro, cujo título original é "The Summer I Turned Prety".