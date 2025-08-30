Reprodução/Divulgação Morre Luis Fernando Verissimo, mestre da crônica brasileira

O escritor, cronista e humorista Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30), aos 88 anos, após complicações de saúde. Em agosto de 2025, ele havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, sua cidade natal, com pneumonia.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital e confirmado pela família, Verissimo apresentava quadro grave, agravado por problemas cardíacos e pelo mal de Parkinson, além de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2021 e passado por implante de marcapasso em 2016.

Filho do renomado escritor Érico Verissimo, Luis Fernando nasceu em Porto Alegre. Viveu parte de sua infância e adolescência nos Estados Unidos, onde cursou parte do primário e o ensino secundário, e desenvolveu uma paixão pelo jazz, chegando a tocar saxofone profissionalmente.

Sua trajetória literária começou como revisor no jornal Zero Hora, em 1966, e evoluiu para colunista, cartunista, tradutor, publicitário, dramaturgo, romancista e roteirista. Em 1973, lançou seu primeiro livro, "O Popular: crônicas ou coisa parecida", dando início a uma carreira marcada pelo humor refinado, ironia e crítica social.

Entre suas mais de 80 obras publicadas estão "As Mentiras Que os Homens Contam", "O Analista de Bagé", "A Grande Mulher Nua" e "Ed Mort e Outras Histórias". Ao longo de décadas, vendeu mais de 5,6 milhões de livros e se consolidou como um dos escritores mais populares e influentes do país.

Além da literatura, Verissimo era um amante da música, dedicando-se ao saxofone e participando de grupos como o Jazz 6. Sua obra também teve forte presença na televisão, com adaptações de suas antologias de contos e crônicas, como "Comédias da Vida Privada".

Reconhecido como “Homem de Ideias” por intelectuais brasileiros em 1995, recebeu inúmeros prêmios ao longo da vida, incluindo a Medalha de Resistência Chico Mendes, o Prêmio Juca Pato e o Prêmio Multicultural Estadão. Sua influência transcende gerações, unindo crítica social, bom humor e sensibilidade em textos que continuam a dialogar com leitores de todas as idades.

Luis Fernando Verissimo deixa esposa, Lúcia Helena Massa, e três filhos — Fernanda, Mariana e Pedro — além de netos. Seu legado literário, humorístico e cultural permanece vivo, eternizado nas páginas de seus livros e nas memórias de milhões de leitores.