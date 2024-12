Foto: Creative Commons Tesouro escondido: músicas inéditas de Michael Jackson são encontradas





Oito anos antes de sua morte, Michael Jackson (1958-2009) lançou o seu último trabalho de estúdio, o álbum Invincible , o décimo de estúdio de sua fantástica carreira em 2001 pela Epic Records . Depois, vieram os discos póstumos, Michael (2010), XScape (2014) e a compilação Scream , em 2017. Depois disso, uma reedição histórica do clássico Thriller, celebrando seus 40 anos em 2022.

Depois desta sequência, a Sony Music , detentora dos direitos fonográficos de Michael Jackson , não lançou mais nenhum material póstumo.





Agora, foi descoberto um material inédito do Rei do Pop, que reacende as esperanças dos fãs em mais um lançamento do artista.

Gregg Musgrove , um ex-policial rodoviário que atuava na Califórnia (EUA), encontrou verdadeiras raridades do cantor em um depósito de armazenamento em Van Nuys , uma antiga propriedade do produtor musical Bryan Loren .

No local, que foi adquirido por um amigo de Musgrove, foram encontradas 12 fitas cassete e gravações em formato digital com faixas inéditas de Michael Jackson .

Tudo indica que elas foram gravadas antes do lançamento do álbum Dangerous , em 1991.

Especula-se que o conteúdo deste material está repleto de gravações que revelam o processo criativo de Jackson durante a gravação do álbum , realizadas há 33 anos .

Aí vem a parte complicada: para que essas faixas possam ser lançadas, existem vários desafios. O primeiro é que essas canções pertencem ao espólio oficial de Michael Jackson , que cuida do legado do artista. Ou seja, há uma proteção legal, prevista em lei, para o controle dessas obras .

O segundo: Gregg Musgrove até tentou a liberação dessas faixas inéditas para fins comerciais negociando com os representantes legais de Michael Jackson , mas ambas as partes não entraram em um acordo. Contudo, é inquestionável o interesse público - leia-se, os fãs - por essas relíquiais deixadas por Jackson.

No material há possíveis interações entre Bryan Loren e Michael Jackson registradas.

A imprensa internacional reportou na última semana que, entre as canções inéditas, há uma que se destaca: Don't Believe It que, segundo rumores, tem em seu contexto a vida pessoal de Michael Jackson .

Outra faixa que também chamou a atenção é Truth on Youth , uma parceria do astro pop com o lendário rapper L.L. Cool J.

Musgrove já pensa em leiloar essas fitas para que o valor histórico delas seja reconhecido.