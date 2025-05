Reprodução: Instagram Marina Ruy Barbosa e Cíntia Chagas

Cíntia Chagas utilizou as redes sociais, na última sexta-feira (9), para mostrar que resolveu as suas desavenças com Marina Ruy Barbos a. A influenciadora, que havia trocado farpas com a atriz, postou fotos com a ruiva e escreveu uma mensagem.

"A gente se tocou e percebeu que internet e vida real nada têm a ver (e não “haver”, é claro). Mara o quê?", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas repercutiram o encontro.

"Está aí um encontro (literal) entre a linda e a maravilhosa", aclamou uma usuária. "Cíntia quis ser notada pela Marina e conseguiu"< opinou uma segunda. "Eu pisquei e a Marina já se rendeu ao charme da Cintia", notou uma terceira.

Polêmica anterior

Em março, a atriz postou uma foto e um usuário comentou na postagem em referência à crítica que a influenciadora fez a ela. "Marina, pode tocar em você?", perguntou um usuário. "Don't touch, it's art!", respondeu a intérprete ao citar a frase "Não toque. É arte" em inglês.

Recentemente, Chagas falou a respeito de uma interação da ruiva com outras personalidades e criticou a forma como ela se dirige às pessoas. "Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho", atacou ela.

Em resposta, a protagonista de Deus Salve o Rei debochou dos conselhos de Chagas: "Obrigada pelo toque. Ops, toque não pode, né, Cíntia? Da próxima vez, consulto antes como devo tratar meus amigos".