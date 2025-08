Reprodução Instagram - 27.11.2023 Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, decidiu se pronunciar sobre as especulações de que o relacionamento com o empresário Abdul Fares tivesse chegado ao fim. O casal anunciou o namoro em julho de 2023.



Os boatos começaram após um suposto unfollow que a atriz teria dado no companheiro em plataformas de interação virtual como o Instagram. "Se posta é porque está exibindo. Se não posta é porque está em crise. Haja paciência e blindagem mental e espiritual para lidar com as pessoas torcendo e vibrando contra", escreveu ela na web.





Em outra declaração, a ex-ruiva disse que nunca seguiu o perfil do namorado, já que a conta estava inativa. "Anjinho de luz. Como vou parar de seguir um perfil que eu nunca segui? Que no caso é inativo? Chatice. Sei que existe gente que torce e fica aguardando alguma coisa dar errado na vida das outras", afirmou.

"Mas por aqui, continua tudo ótimo em relação ao meu relacionamento. Hoje em dia, faço de tudo para ter um relacionamento saudável e que a imprensa ou as fofocas não atrapalhem minha vida. Mas parece sempre impossível. Reafirmando, nunca segui esse perfil inativo e meu relacionamento continua firme e forte. Para a tristeza de quem torce contra", acrescentou.

Relembre

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares confirmaram que estavam namorando em julho de 2023. Em outubro do mesmo ano, eles anunciaram o noivado. Na época, estavam viajando por Dubai, nos Emirados Árabes.



Próximos passos profissionais

Após uma longa trajetória nas novelas brasileiras, Marina Ruy Barbosa se prepara para um novo e desafiador papel em sua carreira. Agora com os cabelos loiros, a atriz interpretará Suzane von Richthofen na série nacional "Tremembé", do Prime Video.

A produção, baseada em um dos casos criminais mais impactantes do país, se passa na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado — popularmente conhecida como "Tremembé". A estreia está prevista ainda para este ano na plataforma de streaming.