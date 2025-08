Reprodução/Internet SBT volta atrás e cancela revolução na grade da emissora

O SBT voltou atrás e cancelou a reformulação de grade anunciada por Rinaldi Faria na tarde desta sexta-feira (1º). Menos de duas horas após divulgar uma ampla reestruturação da programação, a emissora enviou um novo comunicado à imprensa especializada descartando as mudanças previstas para a próxima segunda-feira (4). A rede manterá quase toda a grade atual, com apenas ajustes pontuais no horário nobre.

A decisão inicial previa alterações em diversos horários, com destaque para a promoção dos palhaços Patati Patatá, a ampliação dos jornais de Luiz Bacci e Marcão do Povo e a retirada de Chaves do fim de noite. A nova programação foi enviada à imprensa às 16h46. No entanto, às 18h12, o setor de Comunicação doemitiu um novo e-mail avisando que aquele cronograma havia sido substituído.

Na prática, as mudanças agora serão mínimas. O Bom dia & Cia seguirá no ar a partir das 8h30, seguido pelo Primeiro Impacto e pelo Alô Você, com produção local. O jornal de Luiz Bacci foi ampliado em 45 minutos e ocupará o espaço anteriormente destinado à primeira exibição diária de Chaves.

O seriado mexicano, um dos produtos mais tradicionais da emissora, perdeu espaço. A partir da próxima semana, a atração ficará restrita ao horário das 18h, deixando de ser exibida no fim da noite. A faixa nobre terá capítulos maiores de As Filhas da Senhora Garcia, e o retorno do Aqui Agora, que substituirá o extinto Tá na Hora.