Imagem: Reprodução/TV Globo Caco Ciocler fala sobre novo personagem em Vale Tudo





O ator Caco Ciocler, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira e atualmente no ar em Vale Tudo, participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira (26).

Na atração, o intérprete de Estéban fez uma revelação sobre a construção de seu personagem no remake , além de comentar sua parceria com Malu Galli, intérprete de Celina.

Ciocler destacou que sentia bastante receio em relação à reação do público ao novo personagem, já que ele não existia na versão original de 1988.

"É verdade que essa situação nos liberta de uma certa pressão, mas, ao mesmo tempo, havia uma preocupação: como o público reagiria a um personagem que não existia anteriormente? Havia o risco de estranhamento por parte da audiência, sem saber exatamente o que esperar — embora também houvesse a possibilidade de que gostassem da novidade" , iniciou o ator.





No sofá do Encontro, a apresentadora Patrícia Poeta questionou sobre o processo de construção do papel e o que tem sido mais desafiador:

"Ele é muito feliz, muito seguro de si... Reflito muito sobre isso até mesmo na minha análise: como vou dar vida a um personagem com essas características?” , respondeu Ciocler.

Surpresa, Patrícia perguntou:

"Você chegou a tratar disso na terapia?"

"Sim, fiquei desesperado. Ele simplesmente não tem problemas" , contou o ator, que gerou surpresa entre os telespectadores e na própria apresentadora.

Apesar dos desafios, Caco destacou um aspecto positivo da experiência:

"Felizmente, estou contracenando com uma grande atriz, a Malu Galli. Muitas vezes as pessoas não compreendem quando falamos isso, mas é realmente muito especial. Tenho cenas apenas com ela, e quando se tem uma parceira de cena que troca, que propõe, o resultado vai para um outro nível" , finalizou.

Quem é Estéban de Vale Tudo

No remake assinado por Manuela Dias, o ator interpreta Estéban, um marchant espanhol. Muito sedutor e elegante, ele é conhecido por circular entre os leilões mais exclusivos, além de ser contratado por Celina(Malu Galli) para vender suas obras de arte e joias.

Além disso, o personagem se apaixona verdadeiramente por Celina e acaba se tornando mais uma vítima de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch.