Reprodução: Alexandre Maciel/Globoplay Glaucia (Lorena Comparato) e Raisa (Alice Wegmann) as protagonistas de Rensga Hits





Rensga Hits está chegando com tudo ao catálogo do Globoplay. A atração estreará na plataforma de streaming da Globo, que irá liberar oito episódios de uma vez só. Raíssa Medeiros(Alice Wegmann) e Gláucia Figueira(Lorena Comparato), irmãs na série, continuarão brigadas na nova fase da trama musical.

Raíssa fará sucesso com seus hits e seguirá como a grande estrela do sertanejo. Gláucia, por outro lado, estará em baixa, terá que abandonar a carreira e estará muito desiludida com a vida artística e com o amor.

Ela fará de tudo para voltar ao auge e aos holofotes, aproveitando todas as oportunidades possíveis e plausíveis.

Raíssa e Gláucia terão um reencontro marcante — elas se verão novamente no enterro do pai, Guarabira, vivido pelo ator Ernani Moraes. As vidas das cantoras voltarão a se cruzar após a leitura do testamento deixado pelo empresário, o que trará várias reviravoltas.





Fabiana Karla e Deborah Secco, que interpretam Helena Maravilha e Marlene Sampaio, respectivamente, terão suas trajetórias transformadas na terceira parte da história sertaneja. A partir daí, o foco da trama mudará.

As empresárias retomarão o romance no final da segunda temporada, mas não conseguiram gravar muitos episódios devido à intensa agenda de compromissos profissionais, o que impossibilitou uma maior participação.

Algumas novidades estarão nesta temporada, como as participações de Rafael Infante e Letícia Lima. Outros cantores de sucesso do universo sertanejo também farão aparições especiais na série do Globoplay.

A segunda e a terceira temporadas foram gravadas em sequência, com o objetivo de agilizar a produção e evitar problemas contratuais, já que a maioria dos atores é contratada por obra.

Do que se trata a série Resga Hits

Rensga Hits é uma série de TV brasileira feita pelo Globoplay em parceria com a Glaz Entretenimento. A série é inspirada no mundo da música sertaneja no Brasil, além do recente sucesso do feminejo. A primeira temporada foi lançada pela plataforma de streaming da Globo, em 0-3 de agosto de 2022.

A série é um grande sucesso para os fãs do sertanejo e, principalmente, para o público jovem.