Reprodução/redes sociais Débora Nascimento assume bissexualidade





Débora Nascimento emocionou os telespectadores ao assumir sua bissexualidade durante participação no " Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (29). A atriz falou sobre o desafio de interpretar Diana Ross no quadro musical Batalha do Lip Sync e resolveu celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+ com uma fala emocionante ao fim da apresentação.

“Não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria” , disse Débora, sendo aplaudida pela plateia e pelos colegas de trabalho.

Apesar da repercussão nas redes, não foi a primeira vez que a atriz falou sobre o assunto. Em 2019, em entrevista a Maya Massafera, ela já havia comentado sobre sua orientação sexual: “Eu me apaixono pela pessoa, e calhou de todas as pessoas por quem me apaixonei serem homens, mas a vida está aí para isso” , disse na época.

Confira alguns nomes que assumiram bissexualidade:

Deborah Secco

Reprodução/redes sociais Deborah Secco já assumiu bissexualidade





A atriz contou que já viveu um romance com uma mulher. Mesmo sem revelar o nome, afirmou que a experiência foi muito importante para “quebrar barreiras pessoais” e emocionais.

Samara Felippo

Reprodução/redes sociais Samara Felippo também já assumiu bissexualidade





Em seu livro "Mulheres que Habitam em Mim", Samara fala sobre o processo de se aceitar bissexual: “Sempre senti vontade de beijar mulheres também, mas sempre vinha um lado de muita culpa e ‘erro’. Como se eu não pudesse sentir aquilo. Passei anos negando. Tão bom ser livre.”





Fernanda Souza

Reprodução/redes sociais Fernanda Souza também assumiu namoro com mulher





A atriz assumiu seu relacionamento com Eduarda Porto em 2022. Em suas redes sociais, contou como foi falar abertamente sobre ser bissexual: “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é” , escreveu.

Lauana Prado

Foto: Reprodução / Instagram / @lauanaprado Lauana é um dos ícones do sertanejo





A cantora sertaneja enfrentou os desafios do meio ao revelar seu namoro com Veronica Schulz, com quem terminou em 2023. Em entrevista ao " Conversa com Bial", destacou que sofreu episódios de homofobia “dentro e fora do backstage”.

Armando Babaioff

Reprodução/Instagram Armando Babaioff





O galã da TV Globo vive um relacionamento com Victor Novaes há mais de dez anos. A relação tornou-se pública após Victor fazer uma declaração de amor nas redes sociais pelo aniversário do ator em 2022.