Reprodução: Instagram Tati Dias e Lauana Prado





Lauana Prado , conhecida como a "sertaneja das supercoxas," surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (1º) ao compartilhar um vídeo de um treino nada comum na academia.

No vídeo, a cantora, de 35 anos, realiza uma espécie de “acrobacia”: ela sobe sobre os pesos para alcançar a parte superior do aparelho, pega impulso e eleva as pernas até se pendurar de cabeça para baixo, evidenciando a força dos braços e o controle sobre o corpo.





Com bom humor, Lauana ainda brincou com quem acredita que mulheres “pegam mais leve” nos exercícios. “Essa é a menina no dia mais ‘tranquilo’”, escreveu ela.

Recentemente, em uma viagem de férias romântica com a namorada, Tati Dias, Lauana também manteve o foco na rotina fitness. A influenciadora contou que a cantora evitou sair da dieta ou interromper seu plano de exercícios, mesmo na praia.

"Eu como de tudo, sou saudável, feliz, sigo minha dieta e deixo meu coach orgulhoso. Comi um doce também, porque não sou idiota", disse Lauana, em tom divertido. Tati, por sua vez, queria pedir um hambúrguer ou camarão, mas Lauana sugeriu que levassem maçãs para combinar com suplementos.