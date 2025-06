Foto: Globo/ Manoella Mello Antes e depois de Leila (Carolina Dieckmmann) em "Vale Tudo"

Carolina Dieckmmann, de 46 anos, passou por uma mudança no visual. Os espectadores de "Vale Tudo" verão a transformação nos próximos capítulos da narrativa, mas a atriz antecipou o resultado nas redes sociais.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 8,6 milhões de seguidores, a loira mostrou aos fãs que clareou as madeixas. O novo estilo marca uma virada na trajetória de Leila, defendida por ela no remake.

A personagem se despedirá da casa dos ex-sogros, Bartolomeu (Luís Melo) e Eunice (Edvana Carvalho), e morará com o vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero). A mudança também representa uma elevação de nível financeiro.

'A Leila é uma mulher que continua tendo o gosto e as escolhas dela, mas com mais recursos. Isso traz mais opções a ela, que passa a usar roupas com tecidos mais nobres, como renda e seda. Com o cabelo, a ideia é a mesma", diz a intérprete.

Ficção x vida real

Carolina ainda faz uma distinção entre ela e Leila, expondo que prefere uma proposta mais natural, como o antigo visual adotado pela equipe de caracterização da novela no início. No entanto, ela afirma que gosta de se transformar para os papéis. Até hoje ela é lembrada por ter raspado a cabeça em "Laços de Família" (2001).

"Essa coisa de ter uma aparência mais cuidada não é muito a minha praia. E, por isso mesmo, me dá um outro prazer, num outro lugar, que é eu estar totalmente disponível e com a cara de um personagem. Toda vez que eu consigo me distanciar das minhas escolhas como Carolina, acho que agrego mais à minha profissão e à minha disponibilidade para as personagens. É uma coisa que eu tenho o maior prazer", conclui.