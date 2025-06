Imagem: Reprodução/TV Record Cris e Kadu são eliminados do Power Couple









Após mais uma jornada intensa, o Power Couple Brasil conta com mais um casal de eliminados. O reality show de casais da TV Record produziu mais uma semana agitada e promoveu mais uma D.R Desta vez, foram para a berlinda os casais Cris e Kadu, Nat e Eike, Tali e Rafa. Quem acabou deixando a atração foi o casal Kadu e Cris.

O ator e a atleta foram direto para a berlinda por conta própria, principalmente por zerarem o saldo da semana. Adriana e Dhomini também estavam na lanterna, mas o saldo da conta conjunta serviu como critério de desempate. Com apenas R$ 5 mil a mais, os rivais escaparam da D.R.

Trajetória de Cris e Kadu

Cris e Kadu permaneceram como o casal mais querido da casa por muito tempo. A estratégia deles era dar tudo de si nas provas e, principalmente, evitar o maior número possível de embates.

Na primeira semana da atração, os dois conseguiram um excelente saldo, mas torceram para não se tornarem o “Casal Power”, visando não se indispor com ninguém na escolha dos quartos. Ao conquistarem as " Esferas do Poder", optaram por interferir o mínimo possível no jogo.





Enquanto formavam amizades com os demais participantes, se dedicavam fortemente nas provas. Kadu teve dificuldades em duas delas: caiu da escada e não conseguiu se levantar na Prova de Casais das Laranjas. O ator chorou por desistir de um desafio, mas demonstrou determinação na prova de queda livre, saltando de 30 metros de altura.

O primeiro atrito do casal na atração foi com Emilyn e Everton. Cris era amiga da dentista e ficou em choque quando a jovem disse que precisava "segurar" Neguinho durante uma briga com Victor Pecoraro.

A atleta levou a situação adiante, o que gerou uma discussão entre os casais. Everton acusou Cris de tê-lo chamado de agressivo, mas Cris e Kadu desmentiram.

Outro barraco envolveu Dhomini. Após a rusga com Neguinho, Cris quis saber quem era prioridade entre os amigos, e o comunicador apontou Everton.

Bastante contrariado com o questionamento da atleta, Dhomini — que estava no cargo de Casal Power ao lado de Adriana — colocou o casal Kadu e Cris em um quarto sem banheiro. O ator se revoltou e xingou o adversário. Kadu precisou ser contido por seus aliados no jogo.

O casal estava cheio de energia, principalmente após voltarem vitoriosos da eliminação de Silvia e André. Porém, nesta semana, não foram bem nas apostas e nos desafios individuais, além de não garantirem a imunidade na Prova dos Casais. Zeraram o saldo e caíram na nona D.R., ao lado de Tali e Rafa, e Nat e Eike, sendo eliminados.