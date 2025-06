Reprodução Instagram @joaosilva João Silva

João Silva, de 21 anos, comandará uma nova atração televisiva no SBT. A emissora da família Abravanel confirmou a contratação do comunicador nesta segunda-feira (23).



"Ô loco, bicho! Chegou o integrante da família que nasceu com DNA de televisão na veia. João Silva traz todo o seu talento para o palco do SBT. É carisma que conquista, passa de geração para geração e que você não vai querer perder", diz o comunicado.





Na Band, antiga emissora na qual trabalhava, ele comandava o "Programa do João" desde 2023. No início, o filho de Faustão apresentava a atração aos sábados. Depois, foi alterada para os domingos.

No SBT, a expectativa é de que ele assuma um projeto no período noturno também. A estratégia seria semelhante ao que ocorreu com Virginia Fonseca, que apresenta o "Sabadou com Virginia".

Fãs reagem

"Super talentoso mesmo, desejo sucesso nessa nova etapa", disse um usuário do Instagram. "Cara super carismático", acrescentou um segundo. "Vai apresentar o 'The Voice Brasil'.", pontuou um terceiro. "Se colocar ele domingo, vai ser épico", afirmou um quarto.