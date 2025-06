Reprodução/Internet João Silva troca Band pelo SBT e terá programa aos sábados

João Silva está de saída da Band. O apresentador deixará oficialmente a emissora no fim de junho e já tem novo destino confirmado: ele assinou com o SBT, onde comandará uma nova atração exibida nas noites de sábado, a partir da meia-noite, com estreia prevista para julho. O formato terá entrevistas, quadros de auditório e atrações musicais.

Na Band, o filho de Fausto Silva apresentou o Programa do João desde 2023. A atração estreou aos sábados, mas foi transferida para os domingos, o que resultou em queda de audiência. A média de 0,7 ponto entre setembro e dezembro de 2024 caiu para 0,5 em 2025, após a mudança de dia.

Nova aposta do SBT mira público da madrugada



A nova fase marca a entrada definitiva de João Silva na grade fixa do SBT. O programa será exibido após o Sabadou com Virginia e promete resgatar elementos do clássico Perdidos na Noite (1984-1988), comandado por Faustão nas noites de sábado.

A proposta é oferecer conteúdo leve, interativo e com forte apelo jovem, aproveitando o carisma e a trajetória do apresentador. Ao contrário da Band, onde ocupava um espaço por meio de compra de horário, João agora será contratado da emissora de Silvio Santos (1930-2024). O canal confirmou a contratação em nota oficial e destacou que os detalhes da nova atração serão divulgados em breve.