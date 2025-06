Reprodução Instagram @impauloandre Paulo André e Thays Andreata

Paulo André, de 26 anos, usou o Dia dos Namorados, celebrado na última quinta-feira (12), para oficializar o novo namoro. O atleta e ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", temporada vencida por Arthur Aguiar, reatou com a mãe de seu filho, Thays Andreata.



O casal estava separado há aproximadamente quatro anos e são pais do pequeno Paulo André Junior, apelidado pelos familiares como PAzinho, um diminutivo do apelido do patriarca, conhecido popularmente nas redes sociais como PA.





Por meio de uma publicação feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 7 milhões de seguidores, ele publicou uma foto ao lado da namorada.

Na ocasião, eles estavam em um quarto repleto de pétalas de rosas-vermelhas. Balões em formato de coração também enfeitavam o cômodo. Na parede, havia um letreiro com a pergunta: "Namora comigo?".

Reprodução Instagram @impauloandre Paulo André e Thays Andreata reataram





Relembre

Em 2022, quando compôs o elenco de Camarotes do "Big Brother Brasil", Paulo André engatou um romance com a influenciadora Jade Picon. Os dois iniciaram o reality como amigos e depois se envolveram amorosamente durante o confinamento.

A relação, contudo, não foi trazida para fora do programa. Logo depois de deixarem a competição, eles vieram a público afirmar que continuariam amigos, mas que não pretendiam começar um relacionamento sério.