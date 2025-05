Reprodução Gabriela Duarte: filha da atriz Regina Duarte

A atriz Gabriela Duarte participou do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira (8) e comentou sobre a experiência de contracenar com Regina Duarte . A atriz afirmou que atuar ao lado da mãe é mais difícil por causa da intimidade entre as duas. As declarações foram dadas após a exibição de cenas da novela Por Amor , sucesso da TV Globo nos anos 1990.

Durante a entrevista, Gabriela também recebeu um depoimento surpresa de Regina, que falou sobre o talento da filha e elogiou o espetáculo O Papel de Parede Amarelo , atualmente em cartaz.

Gabriela explicou que a familiaridade entre mãe e filha interfere no trabalho. “A gente se conhece muito, então tem um olhar ali que já sabe exatamente o que a outra tá pensando, se tá gostando ou não. Durante a novela eu percebia isso o tempo todo e eu tenho certeza que ela também”, contou.

Atriz diz que intimidade torna cena mais desafiadora

A atriz destacou que essa troca intensa de olhares acaba gerando mais tensão. “É quase como se você conseguisse adiantar o que vai acontecer pelo olhar da pessoa. Imagina, é uma convivência da vida inteira”, explicou Gabriela. Questionada se fica mais nervosa, ela respondeu: “Hoje eu fico menos nervosa, eu ficava mais. Hoje eu consigo relaxar e embarcar nessa onda da cumplicidade”.

Ela ainda comparou a experiência a atuar com outros grandes nomes da dramaturgia. “É uma responsabilidade. Eu acho que eu fico nervosa como eu ficaria contracenando com a Gloria Pires, com esses grandes ícones, pessoas que a gente admira, que são referências mesmo”, declarou.

Regina elogia peça e diz sentir orgulho da filha

“Você me pede para falar da Gabriela, minha filha, a atriz que ela vem se tornando, investindo para se comunicar de uma forma muito importante. Então eu gostaria de dizer que O Papel de Parede Amarelo e Eu é uma revelação para mim e tenho certeza que para o público que for ao teatro também”, afirmou Regina.

No vídeo, a atriz também reforçou o simbolismo da obra em tempos atuais. “Ainda é hora de falar da mulher, das conquistas que a mulher já fez e continua precisando fazer. O Papel de Parede Amarelo fala disso. Então eu fico muito orgulhosa de ter uma filha atriz. Um abraço”, disse.

Gabriela agradeceu as palavras e destacou o carinho pelo teatro. A peça, baseada em conto da escritora Charlotte Perkins Gilman, aborda temas como saúde mental e opressão feminina e tem recebido elogios da crítica.