Peppa Pig, a famosa porquinha, ganhou uma irmã.





Peppa Pig foi promovida a irmã mais velha — de novo! Evie, a terceira filha da famosa família de porquinhos do desenho britânico, nasceu nesta terça-feira (20). Ela também se junta a Georgie, o filho do meio.







A chegada da nova integrante da família foi celebrada pela Mamãe Pig, que deu uma "entrevista" para a revista norte-americana PEOPLE. A gestação e o nascimento fazem parte de um especial de Dia das Mães.



" Estou me sentindo fantástica", disse a Mamãe Pig. "Estou tão feliz que a Evie finalmente está aqui, feliz e saudável! Não vou dizer que foi um parto fácil, porque não tenho certeza se isso existe — oinc ! Mas valeu a pena quando ela estava aconchegada e segura nos meus braços, e a família pôde conhecê-la pessoalmente ".





O anúncio do nascimento de Evie também passou pelas ruas de Londres, tal como a chegada de membros da Família Real. Além disso, o parto em questão teria sido realizado no mesmo hospital onde Kate Middleton recebeu seus três filhos.



As novas fotos mostram Peppa e Georgie recepecionando a caçula, ainda no quarto do hospital, ao lado dos pais. Em seguida, o perfil oficial do desenho no Instagram a mostrou já do lado de fora, também com os genitores.

Peppa Pig ganha irmã caçula; conheça a nova personagem, Evie





A ação de marketing com tons reais sobre a família de porquinhos viralizou no exterior. As postagens sobre o nascimento de Evie contam com milhares de comentários de internautas e outras marcas — todos levando o parto muito a sério.