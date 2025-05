Reprodução/SBT A morte foi confirmada pela família do comediante.





Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste sábado (10). O humorista, de 62 anos, foi vítima de um infarto fulminante , conforme informado pela família.





O comediante foi apelidado por um amigo em referência ao personagem de " Chaves ". A semelhança física com o mexicano logo virou também caracterização, e posteriormente um trabalho como sósia.

Madruguinha fazia aparições frequentes no " The Noite ", programa comandado por Danilo Gentili no SBT. Em nota enviada ao Portal iG, a emissora lamentou a morte do colaborador.





"O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje, do humorista Jailson da Silva, mais conhecido como Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa The Noite com Danilo Gentili ".

Segundo o canal, a próxima edição, na segunda-feira (12), homenageará o humorista: "Uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do The Noite e por todos do SBT".

A família de Madruguinha conta com doações para realizar o velório e sepultamento: "Qualquer valor será bem-vindo", disse uma publicação compartilhada no perfil dele.