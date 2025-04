Reprodução/Instagram Danilo Gentili e Thais Carla

O apresentador Danilo Gentili usou as redes sociais para comentar, com tom irônico, a cirurgia bariátrica realizada pela influenciadora Thais Carla. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o comediante questionou se a blogueira estaria sendo "gordofóbica" por optar pelo procedimento.

"Ué. Mas obesidade não é doença. É apenas uma quebra de padrão de beleza. Seria a Thaís Carla gordofóbica já que ela rejeita a obesidade?", escreveu Gentili, provocando reações divididas entre seus seguidores.





Mas obesidade não é doença. É apenas uma quebra de padrão de beleza. Seria a Thaís Carla gordofóbica já que ela rejeita a obesidade? https://t.co/2ztWBHvjxu — Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 29, 2025

Thais Carla deu mais um passo em sua jornada de transformação física ao realizar uma cirurgia bariátrica no Hospital Aliança, em Salvador, nesta segunda-feira (28). A decisão veio após cinco meses de dedicação a uma reeducação alimentar e à prática regular de exercícios, que resultaram na perda de 30 kg.

Algumas horas após ser submetida a uma cirurgia bariátrica em um hospital particular de Salvador, a equipe de Thais Carla utilizou o Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da artista e agradecer pelo carinho recebido.

Em um post publicado nos stories, a equipe escreveu: "Oi, pessoal! Passando aqui em nome da Thais para agradecer o imenso carinho que ela tem recebido. Como muitos já viram, ela realizou uma cirurgia bariátrica recentemente, um passo importante em sua jornada".

A publicação também destacou que, no momento, a humorista está focada na recuperação e, seguindo orientações médicas, permanece afastada do celular e das redes sociais. Apesar disso, ela já tomou conhecimento da repercussão e das mensagens de apoio.

"Ela ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor. Aos poucos, vai retomar a rotina e compartilhar esse novo capítulo com vocês", finalizou a nota.