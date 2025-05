Reprodução Record TV Diego Superbi e Giovanna Menezes no 'Power Couple'

O "Power Couple", reality de casais da Record TV, contou com a primeira baixa no elenco. Trata-se do casal formado por Diego Superbi e Giovanna Menezes, que foram os primeiros eliminados da sétima temporada da competição televisiva nesta quinta-feira (8).

Segundo a emissora de Edir Macedo, eles conseguiram alcançar somente 26,25% de votos para permanecer na competição. Os índices ínfimos foram superados por outras duplas que estão confinadas na sede da competição: Ana Paula e Antony; e Talira e Rafael.





Pela primeira vez no comando da atração, os jornalistas e apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites foram os responsáveis por anunciar ao público e também aos participantes quem havia sido o casal eliminado na primeira D.R desta edição.

"Aqui tudo muda muito rápido", iniciou Brittes. "Talvez não tenha próxima vez. Toda semana alguém vai embora", prosseguiu Andreoli. "O primeiro casal que vai seguir tendo tempo, mais um pouco, apostando alto, são vocês, Ana Paula e Antony", cravou Rafa.

Em seguida, Felipe confirmou que Talira e Rafael tinham conseguido mais votos do público e que retornariam ao reality. "Quem volta para a mansão 'Power' e continua por aqui são vocês, Talira e [Rafael] Pessina", finalizou Andreoli ao expor a eliminação de Diego Superbi e Giovanna Menezes.