Rafa Brites e Felipe Andreoli

Rafa Brites utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (1º), para falar a respeito da diferença de tratamento que recebe quando é comparada com o marido, Felipe Andreoli. Os dois estão no comando da nova temporada do Power Couple Brasil, reality de casais da Record.



Ao detalhar a rotina dos dois, a artista contou que precisa chegar horas antes para se arrumar. “Eu chego duas horas antes porque tenho que fazer cabelo e maquiagem", iniciou ela.

"No dia da minha folga, que poderia ser para dormir, jogar tênis ou aproveitar, eu tenho que refazer esmaltação em gel, raiz do cabelo, prova de roupa, sobrancelha", acrescentou. A apresentadora também falou a respeito de um comentário que o próprio marido a fez.

Segundo Brites, que estava de folga durante a manhã do feriado, Felipe teria dito que ela "iria bater perna" ao invés de passar o tempo com os filhos. "Me senti muito ofendida. Era como se eu estivesse fugindo da minha obrigação de mãe, que era ficar com os nossos filhos na minha folga", desabafou.

Rafa ainda comparou a forma como tratam a aparência de Andreoli e a dela. “Se apareço na TV com uma mecha branca, é desleixo. Felipe está com metade da cabeça branca e está tudo bem. Não estou reclamando dele, só estou falando como a gente precisa valorizar as mulheres", reforçou.

