Globo/Lucas Teixeira A artista comanda o "Minha Mãe com Seu Pai", que chega ao Globoplay nesta quarta-feira (30).





Sabrina Sato saiu em defesa da vida sexual de pessoas acima de 40 anos. A apresentadora, de 44, comanda o " Minha Com Seu Pai ". O novo reality do Globoplay tenta que pais e mães solteirões dêem uma nova chance para o amor — sem que eles saibam, filhos acompanham e até interferem na dinâmica.







Na entrevista coletiva no evento de lançamento da atração, com presença de iG Delas, a contratada da TV Globo destacou o misto de sensações que teve durante o programa: "A gente se coloca tanto no lugar dos pais como no lugar dos filhos".

"E tem essa questão da gente também lembrar dessa história do 40+", acrescenta Sabrina. Para ela, o reality é um lembrete para os filhos e também para a sociedade sobre as necessidades das pessoas mais velhas.

Globo/Lucas Teixeira Nicolas Prattes, marido de Sabrina Sato, foi à pré-estreia do reality acompanhá-la.





"A gente precisa lembrar para todo mundo que a pessoa com 40+ sente tesão, tem desejo e está começando a vida, tá? A gente desce até o chão, mas a gente também erra muito", acrescentou a apresentadora.

Para Sabrina, os relacionamentos tornam-se mais difícil quando essa pessoa mais velha tem filhos, como no caso do reality. "Esses pais e mães estão à procura de encontrar alguém. Parece fácil, mas não é.





"Eles estão levando junto deles todo os traumas. Ao mesmo tempo, os desejos, os aprendizados. Às vezes, esses pais e essas mães querem, mas têm medo. Eles desejam, mas eles não sabem como começar".

"Minha Com Seu Pai" conta com 10 episódios, que serão exibidos em três etapas. Os três primeiros chegam ao Globoplay nesta quarta-feira (30). Os próximos quatro, chegam em 07 de maio. Os dois últimos vão ar em 14 de maio.