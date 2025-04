Reprodução Instagram Sabrina Sato

Sabrina Sato esteve no "Que História É Essa, Porchat?" desta quarta-feira (23) e relembrou de uma situação bem incomum que passsou durante uma viagem ao Japão. A apresentadora costumava praticar "onsen" com os avós, nos quais eles entravam pelados em um ofurô.

Sato tentou replicar isso quando viajou para o exterior, mas acabou cometendo uma gafe. Isso porque no lugar em que estava todos entravam com trajes de banho e ela era a única sem roupa. "Desde que eu era criança, lá em Penápolis, a minha avó, ela fazia esse banho, essa tradição. Primeiro ela tirava a nossa sujeira com um banho e depois todo mundo entrava no ofurô pelado. Eu, minha avó, meu avô", começou.





"Vai cabendo, vai entrando, mas também o espaço não era muito grande. E é muito quente. Não é uma temperatura que as pessoas aguentam muito. É para ser superquente mesmo. Meus avós já faleceram e não conseguiram retornar para o Japão. Eles nunca fizeram o onsen", acrescentou.

Quando viajou ao Japão, Sabrina queria prestar uma homenagem aos avós e fazer o onsen lá, porém se confundiu. "Pensei: que lugar quente é esse? Mas queimava e relaxava também. Deitei e curti ali o momento sozinha tomando meu banho de onsen naquele lugar lindo. Mas eu sentia a água queimando tudo. Peito, perereca, rosca. Queima tudo. Aí eu estava assim, me amando, quando, de repente, eu escutei uns passinhos. Era uma japonesinha chegando de roupão", recordou.

Ao ver pessoas chegando com trajes de banho, Sato se sentiu envergonhada e, como não estava aguentando o calor, precisou sair pelada do ofurô. "Eu olhava de um lado para o outro e as pessoas começaram a perceber, né? E não dava para levantar quietinha. Tinham umas 20 pessoas! Aí chegou uma hora que pensei: ou eu morro desmaiada aqui com a pressão baixa, ou levanto. Dei uma risadinha igual a japonesinha deu para mim quando falei do banho e saí pelada", continuou. "Eu queria tanto um banho de onsen, que eu me joguei na primeira piscina do Japão, mas era só uma piscina quente", finalizou.