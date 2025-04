Reprodução/Instagram Cauã Reymond

Conhecido pelos vilões e mocinhos que interpretou em novelas, minisséries e séries da Rede Globo, Cauã Reymond migrou das telinhas para à escrita. O ator de 44 anos chegou a apresentar uma série criada por ele para o Globoplay. A trama, que já contava com roteiros prontos e um diretor, chegou a ter as gravações marcadas, porém foi adiada em julho de 2024.



"Mata-mata" foi desenvolvida pelo galã e seria estrelada por ele. A trama giraria em torno de temas delicados com o plano de fundo de atletas. O assédio sexual sofrido pela classe esportiva seria um dos ganchos do enredo. Bruno Safadi tinha sido escalado para comandar a direção da produção.





As gravações estavam previstas para setembro de 2024, mas, em julho daquele ano, o Globoplay optou por adiar a série, que se desdobraria em 12 episódios. Lucas Paraizo, autor de "Os Outros", supervisionava o texto, que tinha redação final de Thiago Dottori.

Após o adiamento, a plataforma de streaming do Grupo Globo não divulgou quando e se o projeto seria retomado. As informações são da coluna Play, do "O Globo".

Depois da suspensão, Cauã voltou ao horário nobre da Rede Globo. Ele interpreta o charlatão César Ribeiro no remake de "Vale Tudo", adaptado pela roteirista Manuela Dias.

Recentemente, o ator teve o nome envolvido em polêmicas que teriam ocorrido nos bastidores da telenovela. Em meio à repercussão negativa das especulações e boatos, Reymond voltou a gravar o folhetim das nove e se pronunciou negando que teria brigado com Bella Campos.