A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 61 anos, não conseguiu segurar a emoção ao relembrar do momento em que os trigêmeos, Laura, Beatriz e Vinícius, de 26, saíram da casa dela. Ela relembrou a época durante a participação no "Sem Censura", exibido na TV Brasil.





"Sempre gostei de casa cheia, sempre tive a casa cheia. Os meninos sempre trouxeram lá para casa muita gente e, de repente, muda. Então, isso é difícil, gente. Não tem momentos bons? Tem ótimos. Tem momentos muito bons", começou ela, que esteve à frente da última temporada do "The Voice Brasil" e, após o fim da atração, deixou a Globo .





Fátima entregou que Laura e Vinícius foram morar na França para estudarem. Já em relação à Beatriz, a apresentadora pontuou que a filha continuou morando no Brasil, porém se mudou para ter "mais espaço".





"Fica faltando a bagunça, isso é estranho. E é engraçado porque tive dois filhos que foram morar em outro país [Laura e Vinícius moram na França]. Eu sinto muita falta deles, mas não tinha jeito. O que eles estão fazendo, eles só podiam fazer lá. E Beatriz que foi morar a um quilômetro de mim? Porque ela precisava de mais espaço", acrescentou.





Bernardes ainda analisa a convivência do trio de herdeiros. Para ela, mesmo sendo trigêmeos e terem vivenciado a infância e a adolescência juntos, é importante que cada um dos filhos faça o que "gosta", mesmo que não estejam mais no mesmo país.





"Agora que já me recuperei, acho fundamental, acho que eles têm que construir uma vida de acordo com a história deles. Eles são trigêmeos, viveram juntos a vida inteira, que bom que hoje cada um está em um canto, fazendo o que gosta. Olho por esse lado", finalizou ela, em entrevista à Cissa Guimarães, no programa "Sem Censura".

