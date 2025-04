Reprodução: Instagram Atriz adotou cabelo loiro para viver Heleninha Roitman na trama





Paolla Oliveira celebrou a primeira aparição de Heleninha Roitman, filha da icônica Odete Roitman, no remake de ' Vale Tudo '. A estreia da personagem na nova versão foi no capítulo desta terça-feira (1). Poucos minutos antes do início da atração, a atriz fez um apanhado geral sobre o papel.





Ela conta ter sido atraída pela personagem desde o início. Por isso, pediu para fazer o teste: "Me coloquei disponível, fui, corajosamente atrás dela. Às vezes é difícil né, dizer o que a gente quer, aquilo que ecoa no nosso coração. Heleninha é uma personagem que provoca muitos sentimentos".

Paolla definiu a moça como divertida, intensa, frágil e contraditória: "Ela tenta preencher vazios, lida com dores silenciosas, e representa uma realidade que, de alguma forma, toca muita gente — mesmo quando não é dita em voz alta".

Foto: Reprodução Heleninha Roitman era personagem de Renata Sorrah na versão original de 'Vale Tudo'.





Ela celebrou a chance de vivê-la mais de três décadas após a versão original, exibida em 1988. A abordagem dos problemas do personagem, como o alcoolismo, tende a ser debatido de outra maneira: "É olhar pra tudo isso com mais empatia, mais escuta, mais humanidade. Porque o mundo é outro. E a forma como a gente conta certas histórias também precisa ser".

"Estar nesse papel é, pra mim, uma entrega profunda. É arte. É risco. É desejo de verdade. Hoje, Heleninha entra em cena. E eu espero que, de algum jeito, você se veja nela. Porque a jornada dela é como uma montanha-russa de emoções — daquelas que fazem a gente rir, chorar, se perder, se reconhecer", finalizou Paolla.